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Российский миллиардер подал заявление на выход из набсовета Сбербанка

Леонид Богуславский — основатель инвестиционного фонда RTP Global. Он был одним из партнеров Березовского по «ЛогоВАЗу». Forbes оценивает состояние Богуславского в $1,5 млрд
Сбербанк SBER ₽283,49 +1,52% Купить
Леонид Богуславский
Леонид Богуславский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Наблюдательный совет Сбербанка выдвинул 14 кандидатов в новый состав совета. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

Он уточнил, что в составе совета произойдут изменения: из него по собственному заявлению решил выйти миллиардер Леонид Богуславский. На его место в качестве независимого директора в список кандидатов решили включить эксперта по инвестициям и устойчивому развитию Натали Брагински-Мунье.

В остальном состав совета останется прежним. В список кандидатов в него внесены Греф и зампред правления Сбербанка Белла Златкис в качестве исполнительных директоров. В совете также будет пять неисполнительных директоров: министр финансов Антон Силуанов, его заместитель Владимир Колычев, помощник президента Максим Орешкин, советник главы Центробанка Сергей Игнатьев и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Помимо Брагински-Мунье, в набсовете будет еще шесть независимых директоров: старший советник East Office of Finnish Industries Эско Ахо, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, экономист, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян и консультант по инвестициям и корпоративному управлению Надя Уэллс.

Forbes сообщил о росте состояния миллиардера Богуславского на $600 млн
Бизнес
Леонид Богуславский

Богуславский — основатель инвестиционного фонда RTP Global (до 2018 года ru-Net). Компания владеет долями в 60 ИТ-компаниях из 11 стран Европы, Америки и Азии, в том числе в американских DataDog и Knotel и российской ivi.ru. До середины сентября 2019 года RTP Ventures владел пакетом акций Ozon, однако Богуславский вышел из этого проекта.

Миллиардер был одним из партнеров Бориса Березовского в компании «ЛогоВАЗ». Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд.

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Богуславский был впервые избран в состав набсовета Сбербанка в 2017 году. Он не имеет доли участия в уставном капитале банка.

Авторы
Елена Чернышова, Наталия Анисимова
Сбербанк Леонид Богуславский наблюдательный совет
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