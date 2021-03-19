Российский миллиардер подал заявление на выход из набсовета Сбербанка

Леонид Богуславский — основатель инвестиционного фонда RTP Global. Он был одним из партнеров Березовского по «ЛогоВАЗу». Forbes оценивает состояние Богуславского в $1,5 млрд

Леонид Богуславский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Наблюдательный совет Сбербанка выдвинул 14 кандидатов в новый состав совета. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

Он уточнил, что в составе совета произойдут изменения: из него по собственному заявлению решил выйти миллиардер Леонид Богуславский. На его место в качестве независимого директора в список кандидатов решили включить эксперта по инвестициям и устойчивому развитию Натали Брагински-Мунье.

В остальном состав совета останется прежним. В список кандидатов в него внесены Греф и зампред правления Сбербанка Белла Златкис в качестве исполнительных директоров. В совете также будет пять неисполнительных директоров: министр финансов Антон Силуанов, его заместитель Владимир Колычев, помощник президента Максим Орешкин, советник главы Центробанка Сергей Игнатьев и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Помимо Брагински-Мунье, в набсовете будет еще шесть независимых директоров: старший советник East Office of Finnish Industries Эско Ахо, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, экономист, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян и консультант по инвестициям и корпоративному управлению Надя Уэллс.