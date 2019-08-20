«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебели

«Мир» расширит для магазинов применение льготных комиссий за прием банковских карт. Проблема высоких комиссий обострилась в начале года, когда Владимир Путин назвал их «квазиналогом», который мешает расти экономике

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Национальная платежная система «Мир» расширяет перечень ретейлеров, для которых установлена льготная межбанковская комиссия. С 1 октября сниженный интерчейндж за прием карт начнет действовать для магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси. Информация об этом содержится в информационном бюллетене, который платежная система разослала банкам. РБК ознакомился с содержанием письма, его подлинность подтвердили два источника в платежной сфере. Получение уведомления подтвердили представители ВТБ, Альфа-банка и Промсвязьбанка.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это основная часть комиссии за прием карт (эквайринг), которую устанавливает платежная система, а получает банк, эмитирующий карту. В настоящее время размер интерчейнджа в этих категориях зависит от уровня карты и варьируется от 0,8 до 1,75%. При этом общий размер эквайринговой комиссии, которую магазин платит банку, в среднем составляет 1,5–2,5%.

Для такси и аренды лимузинов интерчейндж устанавливается на уровне 1%. Магазины взрослой и детской одежды, игрушек, мебели, товаров для дома и садоводства будут платить межбанковскую комиссию от 0,8 до 1% в зависимости от уровня. Критерии для определения этих уровней будут установлены до 1 октября. Скорее всего, они будут зависеть от торгового оборота предприятия, пояснил РБК собеседник в одном из банков. Он добавил, что изменения в первую очередь направлены на крупных ретейлеров, которые в последнее время ведут переговоры с платежными системами о снижении комиссии за эквайринг.

Чтобы получить пониженную ставку, ретейлер (за исключением служб такси и прокатчиков лимузинов) должен стать участником программы лояльности «Мир», говорится в письме. «Это стандартное условие для получения специальной межбанковской комиссии, от магазина будет требоваться проводить акции, связанные с начислением кешбэка по картам «Мир», минимум один раз в год», — отметил источник.