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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Недовольство представителей бизнеса вызвал тарифный коридор в 0,2-0,7% от суммы покупок, оплаченных через QR-коды. Ретейлеры считают, что он появился под давлением банков, которые будут требовать максимальную комиссию
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СПБ), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В ассоциациях заявили, что уже тестируют систему с банками, и объясняют это «позитивное движение» тем, что изначально ЦБ говорил о тарифе в 0,3-0,4%. Однако, цели и задачи системы быстрых платежей были дискредитированы банками, которые настаивали на повышении тарифа до 1-1,5%, считают в АКИТ и АКОРТ.

По мнению ассоциаций, последний названный ЦБ коридор тарифов в 0,2-0,7% появился под давлением банков, которые будут предлагать торговым сетям именно максимальную ставку в 0,7%. Такой вариант «неинтересен» продовольственным сетям, у самых крупных из которых тариф сейчас ниже 0,7%, утверждают авторы письма.

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«Банк России общался с участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение», — заявил газете представитель ЦБ.

Вице-президент «Открытия» Александр Дынин заявил, что беспокойство АКИТ и АКОРТ вызывает вопросы, поскольку параметры тарифов еще не ясны. По словам представителя Альфа-банка, снижение тарифов ниже 0,2-0,7% нереалистично и даже при этом тарифном коридоре банк не сможет начислять своим клиентам кэшбек и бонусы на прежнем уровне.

В «М.видео-Эльдорадо» заявили, что скоро запустят пилот системы быстрых платежей и при расчетах ориентировались на максимальный тариф в 0,3-0,4%. В свою очередь, вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин заявил, что компания ждет, что в СПБ будут те тарифы, о которых говорилось изначально.

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В мае зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что тариф в 0,4% будет для магазинов «абсолютным счастьем» по сравнению с тем, что они платят на данный момент (1,5-2,5% за эквайринг). Однако в июле она сообщила, что регулятор ищет вариант, который устроил бы всех, то есть банки, магазины и покупателей. Комиссия на уровне от 0,2 до 0,7% будет работать на пользу всех участников, сказала она.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Ретейлеры, ЦБ, QR-код
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