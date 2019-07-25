Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Недовольство представителей бизнеса вызвал тарифный коридор в 0,2-0,7% от суммы покупок, оплаченных через QR-коды. Ретейлеры считают, что он появился под давлением банков, которые будут требовать максимальную комиссию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СПБ), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В ассоциациях заявили, что уже тестируют систему с банками, и объясняют это «позитивное движение» тем, что изначально ЦБ говорил о тарифе в 0,3-0,4%. Однако, цели и задачи системы быстрых платежей были дискредитированы банками, которые настаивали на повышении тарифа до 1-1,5%, считают в АКИТ и АКОРТ.

По мнению ассоциаций, последний названный ЦБ коридор тарифов в 0,2-0,7% появился под давлением банков, которые будут предлагать торговым сетям именно максимальную ставку в 0,7%. Такой вариант «неинтересен» продовольственным сетям, у самых крупных из которых тариф сейчас ниже 0,7%, утверждают авторы письма.

«Банк России общался с участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение», — заявил газете представитель ЦБ.