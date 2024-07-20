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Льготная ипотека 2024 ,  
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Хуснуллин допустил пересмотр условий семейной ипотеки

Сюжет
Льготная ипотека 2024: виды, условия и изменения
Ранее власти продлили семейную ипотеку до 2030 года, но с изменившимися условиями. По словам Хуснуллина, до октября будет вестись мониторинг за ходом реализации программы, после чего могут быть внесены предложения по ее пересмотру
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Власти могут представить предложения по пересмотру программы «Семейная ипотека» не ранее осени — в ближайшие три месяца будет вестись мониторинг за ходом реализации перезапущенной с 1 июля программы, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Сейчас мы смотрим как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно <...>. Поэтому в течение трех месяцев мы посмотрим какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — заявил вице-премьер.

По его словам, этой программой на сегодняшний день воспользовались более 1,1 млн семей.

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Фото:KrimKate / Shutterstock / FOTODOM

Программа «Семейная ипотека» позволяет семьям с детьми до 6 лет или семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, получить льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или индивидуального жилого дома со ставкой 6%. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры, лимит — 12 млн руб. в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, и 6 млн руб. — в других городах.

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Финансы
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Масштабная программа льготной ипотеки была запущена в России весной 2020 года, тогда же были упрощены условия семейной ипотеки с господдержкой. Позднее появились новые, более точечные льготные программы: например для IT-специалистов или жителей Дальнего Востока. Программа льготной ипотеки на строящееся жилье завершилась 1 июля этого года. Семейная ипотека была продлена до 2030 года, но с изменившимися условиями.

Теперь на такие кредиты с господдержкой могут рассчитывать:

  • семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет;
  • семьи с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут в малых городах с населением до 50 тыс. человек;
  • семьи с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут «в регионах с низким объемом строительства» или там, где есть «индивидуальные программы развития»;
  • семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида.

Семейную ипотеку теперь также можно «расширить» — взять в долг у банка до 30 млн руб. в столичных регионах и до 15 млн руб. в остальных, но в таком случае по части кредита «выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка». Семья сможет оформить только один льготный кредит на таких условиях. Ранее выданная льготная ипотека будет учитываться.

Власти не раз признавали, что массовая семейная ипотека на фоне действия общей льготной ипотеки на новостройки не способствовала улучшению доступности жилья. В целом ипотечные программы с господдержкой привели к разгону цен на квартиры. Как говорил замминистра финансов Иван Чебесков, антикризисные меры, которые задумывались для стимуляции демографии, превратились в меры поддержки строительной отрасли и меры, которые поддерживают прибыль банков.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Марат Хуснуллин Семья Ипотека пересмотр господдержка
Марат Хуснуллин фото

Марат Хуснуллин

вице-премьер России
9 августа 1966 года
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