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ЦБ ужесточит условия выдачи потребительских кредитов
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ЦБ ужесточит условия выдачи потребительских кредитов
Финансы, 17:54
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ЦБ ужесточит условия выдачи потребительских кредитов
Банк России увеличит для банков коэффициенты риска по потребкредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. Так ЦБ хочет избежать роста закредитованности населения на фоне увеличения выдачи необеспеченных кредитов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ЦБ планирует ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования, пересмотрев ​шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК). Об этом говорится в сообщении регулятора. Такие изменения предлагается внести в инструкцию Банка России 180-И «Об обязательных нормативах банков».

Требования ЦБ усложняют выдачу потребкредитов для банков, которые должны будут создавать под выдачу кредитов больший объем резервов с учетом возможных потерь. Так, для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10–15% раньше коэффициент риска должен был покрывать 100% стоимости кредита, а теперь — 130%. Также повысят коэффициенты риска и для ПСК со значением 15–20% — с 110 до 150%; со значением 20–25% — с 120 до 180% и со значением 25–30% — коэффициент риска предлагается увеличить с 140 до 200%. Новые требования по оценке рисков потребительских займов будут распространяться на все банки с универсальной и базовой лицензией на кредиты, выданные после 1 сентября 2018 года.

На повышение коэффициентов ЦБ пошел для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, а с другой — не увеличивать закредитованность населения и при этом повысить устойчивость финансовой системы в целом, объясняет регулятор.

По данным ЦБ на 1 июня 2018 года, задолженность по необеспеченным кредитам за 12 месяцев выросла на 15,7%. При этом среднемесячные темпы роста задолженности населения перед банками за март—май 2018 года с устранением сезонности составляют 17,8%, и эта тенденция продолжается.

Кредитная активность крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в начале года прогнозы по наращиванию кредитных портфелей, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года, сказано в сообщении ЦБ. Рост кредитной задолженности, превышающий рост доходов населения (их прирост в январе—мае 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составляет 5%), способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой.

ЦБ и до этого отмечал свою обеспокоенность ростом выдачи потребительских кредитов. «Высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить», — говорил в апреле зампред ЦБ Василий Поздышев. Он отмечал, что темпы роста кредитного портфеля могут превысить темпы роста экономики. А в феврале глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что рост необеспеченного потребительского кредитования является препятствием для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. Весной регулятор уже повышал коэффициенты риска для потребкредитов — тогда коэффициент риска для ссуд с полной стоимостью кредита 15–20% с 1 мая был установлен на уровне 1,1, для ПСК 20–25% — 1,2.

Авторы: Анна Михеева, Георгий Перемитин.
Теги: потребкредитование , «Банк России»
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