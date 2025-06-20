Путин призвал сделать использование цифрового рубля массовым
Одной из первоочередных задач остается использование цифрового рубля, оно должно стать массовым, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которой ведет РБК.
«Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы», — сказал Путин.
Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Все формы денег будут равны между собой и будут подлежать обмену в соотношении один к одному. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России. Они будут выпускаться в виде цифрового кода, а храниться — на цифровых кошельках, открытых на платформе Центробанка.
Как пояснял ЦБ, одна из целей запуска цифрового рубля — снизить издержки на проведение расчетов. Для обычных граждан операции с этой валютой будут бесплатными, а для магазинов комиссия составит 0,3% от покупки при оплате цифровыми рублями.
Работу над созданием цифрового рубля Банк России начал в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в России, вступили в силу 1 августа. Тогда же началось пилотирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц.
Предполагалось, что к 1 июля все системно значимые кредитные организации предоставят своим клиентам операции с цифровым рублем. Однако в феврале председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля произойдет позже, чем планировалось. Регулятор объяснил это решение необходимостью доработок отдельными банками, участвующими в проекте.
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