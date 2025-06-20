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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Власти отложили введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет

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ПМЭФ-2025
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Эксклюзивы РБК
Минфин не поддержал расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет из-за «напряженного» бюджета, рассказал Марат Хуснуллин. Власти могут вернуться к этому вопросу после снижения ключевой ставки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти отложили решение о введении льготной ипотеки для семей с детьми в возрасте до 14 лет включительно. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке — это огромные бюджетные расходы. И пока Минфин нас здесь не поддерживает в этом вопросе, и он справедливо не поддерживает, потому что бюджет сегодня уже сформирован, он напряженный. И дополнительно сегодня эти деньги компенсировать — это большие затраты. Поэтому пока мы это решение отложили с расчетом, что, может, все-таки ставка снизится, потом мы к этому вопросу еще раз вернемся», — пояснил Хуснуллин.

Правительство до 15 июня должно было представить варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет, такое поручение ему ранее дал президент Владимир Путин. Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни».

При высокой ключевой ставке только в этом году федеральный бюджет потратит примерно 2 трлн руб. на льготные программы по ипотеке, говорил в интервью РБК замминистра финансов Иван Чебесков: "В случае расширения программ эта цифра существенно вырастет".

Путин поручил расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году, летом 2024 года ее продлили до 2030 года, но ужесточили условия. Сейчас по ставке до 6% годовых она доступна только семьям с детьми в возрасте до шести лет либо воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. С 1 апреля 2025 года программа была расширена на вторичное жилье, но эти условия доступны только в тех городах, где ведется строительство не более двух домов. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб.

Летом 2024 года в России перестала действовать масштабная программа льготной ипотеки, которая просуществовала более четырех лет. Граждане могли оформить ипотечные кредиты на строящееся жилье по сниженной ставке. В последнем варианте она была установлена на уровне 8%. Отмена основной льготной программы, а также высокая ключевая ставка привели к падению спроса на ипотеку. По оценкам Федерации независимых профсоюзов России, жилищный кредит по рыночным ставкам не могут позволить себе семьи из двух взрослых и двух детей в 98% регионов России.

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Ипотека госбюджет Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин фото
Марат Хуснуллин
политик, вице-премьер России
9 августа 1966 года
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