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Финансы ,  
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«Коммерсантъ» узнал о возможном сокращении выплат по топливному демпферу

По данным издания, Минфин предлагал вообще отменить механизм, так как государство компенсирует нефтяникам значительно больше, чем они получали бы при экспорте. Против отмены выступили Минэнерго и нефтяные компании.
BRENT BRENT $116,5 -2,23%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство на этой неделе проведет совещание, на котором обсудит сокращение выплат по топливному демпферу, сообщает «Коммерсантъ».

Демпферный механизм введен в 2019 году. Он служит для поддержания стабильности цен на нефтепродукты на внутреннем рынке вне зависимости от колебания мировых цен. При высоких экспортных ценах (выше индикативной цены внутреннего рынка — 55,2 тыс. руб. за тонну бензина и 52,25 тыс. — за тонну дизельного топлива) НПЗ получают компенсацию, а при низких — сами доплачивают в бюджет.

Из-за западных санкций экспорт нефти затруднен. Оптовые цены на бензин на внутреннем рынке сейчас на 25% ниже, чем год назад (на дизтопливо — на 8% выше), при этом нефть Brent — на 55% дороже. Укреплением рубля это компенсируется лишь частично. В Минфине считают, что государство компенсирует нефтяникам намного больше, чем они могли бы получить, если бы экспортировали нефтепродукты вместо их поставок на внутренний рынок.

По данным источников газеты, изначально ведомство предлагало полностью отменить топливный демпфер, но Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании выступили резко против. Собеседники издания в нефтекомпаниях предупредили, что от этого пострадают в первую очередь независимые розничные сети, на которые приходится около половины всех АЗС в России. Им придется ускоренно повышать цены на топливо. Поэтому в правительстве рассматривают компромиссные варианты по сокращению выплат, в том числе корректировку с учетом дисконта, с которым российские нефтепродукты поставляются на экспорт.

Минфин подтвердил, что демпферные выплаты превысят 1 трлн руб.
Экономика
Фото:Алексей Сазонов / РИА Новости

В Минэнерго «Коммерсанту» заявили, что демпфер эффективен в сдерживании цен на внутреннем рынке и в последние месяцы они был гораздо ниже уровня инфляции.

По словам старшего аналитика «Петромаркета» Марии Арье, с января по май Минфин уже заплатил по демпферу 1,067 трлн руб. — на 57% больше, чем за весь прошлый год. В министерстве в конце мая РБК подтвердили, что по итогам месяца выплаты с начала года превысят 1 трлн руб. Однако Арье считает механизм эффективным, так как он полностью компенсирует производителям текущий дисконт в оптовых ценах относительно реальной экспортной альтернативы. Давление на отрасль корректировкой демпфера в период «турбулентности» она назвала рискованным.

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США запретили импорт газа и нефти из России в марте, а в начале июня ограничения ввел Евросоюз. Под санкциями находятся некоторые российские энергокомпании, а также поставки оборудования для отрасли.

Российские власти после этого решили искать другие рынки сбыта. Вице-премьер Александр Новак в мае заявил, что Москва увеличила объем поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
нефть нефтяные компании и санкции Минфин РФ выплаты

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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