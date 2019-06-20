Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов России на $2,5 млрд

Все евробонды, которые в четверг доразместил Минфин, выкупили инвесторы из Великобритании, США, Европы и Азии. Существенная «переподписка» показывает сохранение устойчивого спроса иностранных инвесторов, указал Минфин

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Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск еврооблигаций, который в четверг доразместил Минфин, говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК. Министерство финансов доразместило 20 июня выпуск еврооблигаций в долларах на $1,5 млрд с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на $1 млрд с погашением в 2035 году.

По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% — приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы — 17% выпуска, а 4% — инвесторы из Азии. Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании, 29% приобрели инвесторы из США, 7% — инвесторы из континентальной Европы и Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов, указывает Минфин. Еврооблигации с погашением в 2029 году были проданы c доходность 3,95%, а с погашением в 2035 году — по доходности 4,3%.

Отмечается, что объем заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в два раза, составив около $3,7 млрд. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в три раза превысил объем размещения. Совокупный спрос, таким образом, составил около $7 млрд.

«Существенная «переподписка» свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации России», — указано в сообщении.