В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой

Пользователи не могут войти в приложение и провести операции по карте. Также поступили жалобы на проблемы с работой банкоматов. В банке признали сбой и заявили, что устраняют его

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При попытке войти в приложение Альфа-банка для смартфонов на экране появляется сообщение о возможных проблемах.

В соцсетях пользователи также пожаловались на сбой в работе банкоматов. «Банкомат деньги взял, карту выплюнул. Прихода денег нет», — написал один из них. В ответе банк признал факт сбоя. «Немного дали сбой. Нужно подождать, когда все исправим», — сообщила кредитная организация в Twitter.

Банк также признал проблемы со входом в приложение и проведением операций по карте. «Да, сломались. Всё чиним уже», — ответила организация на жалобу другого пользователя в Twitter.

В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг. За месяц до этого клиенты столкнулись с проблемами при проведении операций по картам.

Материал дополняется.