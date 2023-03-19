Bloomberg узнал о «плане Б» по спасению Credit Suisse властями Швейцарии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Politico узнало детали плана НАТО по увеличению числа военных до 300 тыс. Политика, 19:59
Второй клуб РПЛ за неделю выпустил на поле дисквалифицированного игрока Спорт, 19:52
Кадыров напомнил о значении слова «дон» Политика, 19:28
ЦСКА выиграл второй матч у «Локомотива» в Кубке Гагарина Спорт, 19:24
Суд Сейшел приговорил россиянина к 2,5 годам за гибель сына на солнце Общество, 19:11
Дубль Сака помог «Арсеналу» разгромить «Кристал Пэлас» в АПЛ Спорт, 19:05
Bloomberg узнал о «плане Б» по спасению Credit Suisse властями Швейцарии Финансы, 18:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Белый дом не увидел угрозы беспорядков после слов Трампа об аресте Политика, 18:48
«Крылья Советов» проиграли четвертый матч подряд в РПЛ Спорт, 18:30
Более 50 человек подрались на стройке ЖК в Москве из-за обеда Общество, 18:28
МакSим извинилась за срыв концерта в Сочи Общество, 18:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:10
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 18:07
WBA назвала дедлайн для подписания контракта на бой Усика и Фьюри Спорт, 18:05
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Bloomberg узнал о «плане Б» по спасению Credit Suisse властями Швейцарии

Bloomberg: Швейцария может национализировать Credit Suisse при провале сделки с UBS
Два крупнейших и старейших банка Швейцарии — Credit Suisse и UBS — ведут переговоры о слиянии, но если UBS откажется купить проблемный CS, то его могут полностью или частично национализировать. CS не устроила предложенная UBS цена
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти Швейцарии в качестве второго плана по спасению проблемного банка Credit Suisse (CS) рассматривают возможность его полной или частичной национализации, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В случае частичного поглощения речь идет о владении значительной долей в уставном капитале, отмечает агентство.

Первый план — это слияние CS и другого крупнейшего швейцарского банка, UBS. В эти выходные две организации ведут переговоры по данному вопросу, Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что UBS предлагает за CS до $1 млрд при рыночной стоимости банка на 17 марта $8 млрд (по 0,25 швейцарского франка за акцию при цене 1,86 франка за акцию на закрытие торгов в пятницу). Bloomberg отмечает, что CS считает предложенную UBS сумму недостаточной.

В предложенную сумму не входят дополнительные резервы, которые готов предоставить Национальный банк Швейцарии (SNB), отмечало издание. По данным Reuters, покупатель попросил у Нацбанка около $6 млрд, чтобы покрыть расходы на закрытие ряда направлений CS и возможные судебные издержки.

Решение о продаже может быть принято уже к вечеру 19 марта, несмотря на то что по правилам акционеры UBS должны иметь шесть недель на согласование сделки. Как указывала FT, власти хотят провести ее без этой процедуры. Переговоры между CS и UBS организовали Нацбанк и финансовый госрегулятор Finma.

Как говорил глава швейцарского подразделения Credit Suisse Андре Хельфенштайн, банк испытывал проблемы и терпел убытки еще в прошлом году. Ситуация усложнилась на фоне краха в марте этого года трех американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.

15 марта произошло крупнейшее за почти 170-летнюю историю CS падение его акций. Банк обратился к SNB с просьбой выделить ему кредит на сумму 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд) для обеспечения «превентивной ликвидности». Однако через два дня стало известно о переговорах по продаже CS UBS.

Читайте на РБК Pro
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
«Дело Лерчек»: как блогеру не оказаться в суде из-за налоговых нарушений
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Вернуться в компанию, из которой вы ушли: четыре за и три против
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Credit Suisse UBS Швейцария Банки национализация
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
FT узнала цену, предложенную UBS за Credit Suisse
Финансы
Sky News узнал о поддержке Банком Англии слияния UBS и Credit Suisse
Финансы
Reuters узнал о просьбе UBS госгарантий для покупки Credit Suisse
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter