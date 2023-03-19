Bloomberg узнал о «плане Б» по спасению Credit Suisse властями Швейцарии

Два крупнейших и старейших банка Швейцарии — Credit Suisse и UBS — ведут переговоры о слиянии, но если UBS откажется купить проблемный CS, то его могут полностью или частично национализировать. CS не устроила предложенная UBS цена

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Власти Швейцарии в качестве второго плана по спасению проблемного банка Credit Suisse (CS) рассматривают возможность его полной или частичной национализации, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В случае частичного поглощения речь идет о владении значительной долей в уставном капитале, отмечает агентство.

Первый план — это слияние CS и другого крупнейшего швейцарского банка, UBS. В эти выходные две организации ведут переговоры по данному вопросу, Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что UBS предлагает за CS до $1 млрд при рыночной стоимости банка на 17 марта $8 млрд (по 0,25 швейцарского франка за акцию при цене 1,86 франка за акцию на закрытие торгов в пятницу). Bloomberg отмечает, что CS считает предложенную UBS сумму недостаточной.

В предложенную сумму не входят дополнительные резервы, которые готов предоставить Национальный банк Швейцарии (SNB), отмечало издание. По данным Reuters, покупатель попросил у Нацбанка около $6 млрд, чтобы покрыть расходы на закрытие ряда направлений CS и возможные судебные издержки.

Решение о продаже может быть принято уже к вечеру 19 марта, несмотря на то что по правилам акционеры UBS должны иметь шесть недель на согласование сделки. Как указывала FT, власти хотят провести ее без этой процедуры. Переговоры между CS и UBS организовали Нацбанк и финансовый госрегулятор Finma.

Как говорил глава швейцарского подразделения Credit Suisse Андре Хельфенштайн, банк испытывал проблемы и терпел убытки еще в прошлом году. Ситуация усложнилась на фоне краха в марте этого года трех американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.

15 марта произошло крупнейшее за почти 170-летнюю историю CS падение его акций. Банк обратился к SNB с просьбой выделить ему кредит на сумму 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд) для обеспечения «превентивной ликвидности». Однако через два дня стало известно о переговорах по продаже CS UBS.