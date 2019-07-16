ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг. Комитет Госдумы по финансовым рынкам уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта. Глава комитета, Анатолий Аксаков, объяснил эти поправки необходимостью наделить Центробанк функцией арбитра между эквайерами и ретейлерами. «Имея такой рычаг, будет легче добиваться договоренностей, поскольку жизнь показала, что должен быть дисциплинирующий фактор, который позволит более эффективно эту работу [по снижению комиссий за эквайринг] проводить», — заявил глава комитета.

В то же время Аксаков заявил, что считает эти поправки «спящей нормой», поскольку в большинстве случаев предельный тариф должен устанавливаться самим рынком.

Эквайринг — это комплекс услуг по приему к оплате платежных карт. За покупки в этом случае определенную по тарифу плату получает банк, обслуживающий покупку. Сейчас, по оценкам ЦБ, торговые точки платят за эквайринг 1,5–2,5%. ЦБ внедряет Систему быстрых платежей (СБП), где покупки будут совершаться по QR-коду. В СБП размер комиссии составит от 0,2 до 0,7%.