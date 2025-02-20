ВС встал на сторону компании в споре с Т-банком о конвертации валют

Верховный суд обязал Т-банк выплатить юридическому лицу около 30 млн руб., которые были списаны из-за выгодной конвертации валюты в 2022 году. Ранее ВС выносил решение по аналогичному спору с клиентом-физлицом

Здание Верховного суда Российской Федерации (Фото: РБК)

Верховный суд встал на сторону компании «Оптимум Интент» — клиента Т-банка, у которого кредитная организация списала денежные средства после выгодной конвертации валют в феврале и марте 2022 года. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС на заседании 19 февраля отменила решения Арбитражного суда города Москвы и Арбитражного суда Московского округа по спору между Т-банком и «Оптимум Интент», которые были вынесены в пользу банка, а также оставила в силе решение в пользу компании, вынесенное Девятым арбитражным апелляционным судом, следует из карточки дела; информацию подтвердил адвокат, представитель компании Дмитрий Бутряков.

Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2023 года постановил взыскать с Т-банка в пользу «Оптимум Интент» «неосновательное обогащение» в размере 30 млн руб. (эквивалент списанной суммы в долларах), а также судебные расходы в общей сумме 176,7 тыс. руб.

Это первое положительное решение в пользу юридического лица — клиента Т-банка по спорам о конвертации валют, — вынесенное на уровне Верховного суда, подчеркнул Бутряков. В 2024 году судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда рассматривала дело физического лица — клиента Т-банка Ильи Филимонова, у которого банк списал около €70 тыс. после конвертации валют в феврале и марте 2022 года. Тогда ВС отменил решения в пользу банка и направил дело на пересмотр. В итоге апелляционный суд обязал Т-банк возместить клиенту списанные средства. Всего в суд обращались несколько клиентов Т-банка с такими же кейсами, изначально суды выносили решения в пользу истцов, но в 2023 года начали чаще вставать на сторону банка.

РБК направил запрос в Т-банк.

В чем суть спора с компанией

Как установлено судами и следует из материалов дела, которые изучил РБК, «Оптимум Интент» 27 февраля 2022 года провел 18 операций по покупке валюты через кросс-курсы: сначала выводил рубли в фунты стерлингов, затем фунты менял на евро, а из евро вновь выходил в рубли. Также в ночь на 11 марта 2022 года компания совершила 123 операции подряд по конвертации валюты, в рамках которых поменяла доллары на евро, евро на фунты стерлингов и затем снова купила доллары.

Определение Верховного суда ссылается на утверждения Т-банка о том, что 14 марта он выявил сбои в расчете кросс-курсов валют в эти даты, которые произошли из-за ошибок работников банка. После этого Т-банк в одностороннем порядке списал с банковского счета «Оптимум Интент» $313,8 тыс., указав в качестве основания проведение корректировки по операциям конвертации.

После этого списания «Оптимум Интент» обратился в суд, так как посчитал его незаконным и неосновательным обогащением банка. Суд первой инстанции в иске отказал, указав, что «действия клиента по совершению неоднократных операций конвертации валюты в пределах установленного банком технического лимита являются недобросовестными, не имеют явного экономического смысла и свидетельствуют о желании воспользоваться ошибкой банка с целью получения прибыли».

Однако апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Он отметил, что тот факт, что кросс-курс валют был ниже, чем установленный ЦБ, не свидетельствует о злоупотреблении компании правом, поскольку банки могут самостоятельно определять курс валют, а прибыль или убытки от таких операций являются результатами предпринимательской деятельности банка. «Само по себе получение дохода в результате выгодной конверсионной операции не свидетельствует о недобросовестных действиях клиента», — говорится в материалах суда. Там также отмечается, что банк не смог предоставить «лог-файлы из системы банка Payment Gate», на которые он ссылается в качестве ошибки. Поэтому апелляционный суд пришел к выводу, что Т-банк должен возместить компании списанные средства и судебные расходы. Однако затем два суда последующих инстанций отменили решение, посчитав, что компания воспользовалась ошибкой в системе банка. После этого «Оптимум Интент» обратился с кассационной жалобой в Верховный суд, который встал на его сторону.

Повлияет ли решение ВС на судебную практику

«Сегодня можно уверенно сказать, что судебная практика по кейсу Т-банка с конвертационными операциями стала однородной и залезать в карман как к физическому, так и к юридическому лицу, не имея на то законных оснований, нельзя даже системообразующему банку», — сказал Бутряков. Однако он признал, что даже после рассмотрения дела Ильи Филимонова Верховным судом физические лица все равно продолжали сталкиваться с отказными решениями, но ситуацию поправляли кассационные инстанции.

Решение ВС является важным как для аналогичных споров Т-банка с клиентами, так и в целом для судебной практики по схожим вопросам, поскольку, вероятно, в определении Верховного суда будет сформирована позиция о распределении рисков между банком и клиентом в случае каких-либо ошибок, допущенных сотрудниками банка, а также критерии добросовестного поведения клиента, считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.

По аналогичным спорам суды будут учитывать позицию Верховного суда, но ключевое значение будет иметь состав доказательств, продолжает Лукьянова: «В деле «Оптимум Интент» апелляция обращала внимание на отсутствие доказательств технической ошибки со стороны банка. Возможно, выводы Верховного суда будут содержать поле для маневра, например по предмету доказывания в таких спорах, которым может воспользоваться банк и дополнить доказательственную базу в других делах», — заключает юрист.

«В аналогичных случаях, когда сделки проводятся между профессиональными участниками, суды, вероятно, будут учитывать коммерческий риск и отказываться признавать ошибки [банков при операциях с обменом валюты], не являющиеся очевидными», — полагает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. По его мнению, дальнейшее обжалование решения ВС маловероятно.