Суд вынес новое решение о заработках на конвертации валют в «Тинькофф»

Апелляционный суд обязал «Тинькофф» возместить клиенту около €70 тыс., которые он списал из-за выгодной конвертации валюты в 2022 году. Ранее банк добивался решений в свою пользу, но их отправил на пересмотр Верховный суд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Московский областной суд обязал «Тинькофф» (5 июня перешел под бренд Т-банк) вернуть клиенту Илье Филимонову списанные денежные средства после выгодной конвертации валют в феврале-марте 2022 года на фоне падения курса рубля, а также выплатить штраф. Такое решение он принял после повторного рассмотрения дела из-за позиции Верховного суда. Об этом РБК рассказал судебный представитель клиента Дмитрий Бутряков. РБК также ознакомился с аудиозаписью заседания.

В феврале и марте 2022 года Филимонов и ряд других клиентов «Тинькофф» смогли выгодно конвертировать рубли в доллары и евро с помощью промежуточной конвертации через британский фунт стерлингов. Например, с помощью этого способа доллары можно было купить 28 февраля по курсу примерно 88 руб., хотя при прямой конвертации $1 стоил около 150 руб., а на Мосбирже курс доходил до 109 руб. На следующий день клиенты продавали доллары по 105 руб. Всего схожую схему покупки валюты через промежуточную конвертации применили 848 клиентов.

После этого банк начал блокировать счета и списывать деньги со счетов клиентов, которые выгодно обменяли валюту. Кредитная организация объясняла это решение тем, что клиенты воспользовались «уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». В результате этих действий ряд клиентов, в том числе Филимонов, обратились в суд, где потребовали признать незаконной блокировку счетов и вернуть списанные деньги.

Изначально — в сентябре 2022 года — Одинцовский городской суд обязал Тинькофф Банк вернуть Филимонову ранее списанные денежные средства в размере €68,8 тыс., а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф в размере 2 млн руб. Суд установил, что банк «допустил виновные действия по снятию денежных средств со счета истца (клиента), чем нарушаются права и законные интересы истца». Затем судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в ответ на подачу апелляции банком отменила решение суда первой инстанции. Первый кассационный суд, который проводит проверку решений, вынесенных судами низших инстанций, оставил в силе решение апелляционного суда.

Дело Филимонова первым дошло до Верховного суда (ВС). В марте 2024 года его судебная коллегия по гражданским делам отменила решение в пользу «Тинькоффа» и отправила дело на пересмотр в апелляционную инстанцию.

В определении коллегии ВС, с которым ознакомился РБК, говорится, что установленные банком курсы валюты были доступны всем клиентам банка и Филимонов не мог приобрести валюту по иному курсу. Совершение многочисленных операций в короткий промежуток времени «не свидетельствует о злоупотреблении правом», считает ВС и также ставит вопрос о том, «каким образом истец мог распознать наличие ошибки в установленных банком курсах валют и в силу чего он должен был воздержаться от совершения данных сделок». Коллегия ВС, кроме того, подчеркивает, что банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента, а также устанавливать другие ограничения на распоряжение денежными средствами по своему усмотрению, кроме тех, которые положены по закону или по договору банковского обслуживания.

Как сформирована сумма компенсации Банк списал сумму у Филимонова в евро, при этом суд постановил вернуть эту сумму в рублях по курсу на момент фактического исполнения решения суда (оно еще не состоялось), уточнил Бутраков. Размер штрафа составляет 50% от выплаты, но он уже установлен судом в рублях по курсу на сентябрь 2022 года, когда выносилось решение в суде первой инстанции.

Сторона клиента не согласна с решением суда в части суммы возмещения и штрафа и планирует его оспорить. «Штраф будет меньше, чем 50%. Поэтому защита клиента хочет обжаловать это решение, чтобы суд постановил выплатить и списанную сумму, и штраф по курсу на момент нарушения прав клиента, то есть на апрель 2022 года. При этом по другим аналогичным делам в спорах с Т-банком суды устанавливают выплаты по курсу именно на момент нарушения прав клиентов, то есть когда банк списывал у них деньги», — сказал Бутряков.

Он добавил, что по сложившейся в стране судебной практике суды взыскивают денежные средства по курсу на дату незаконного списания банком денежных средств со счетов клиентов, штраф также взыскивают по курсу на дату списания — на момент нарушенного права. По его расчетам, из-за этого суд обязал Т-банк заплатить Филимонову почти на 915 тыс. рублей меньше, так как в апреле 2022 года, когда были списаны деньги, курс евро составлял 86,42 руб., а в сентябре 2022 года, когда было вынесено решение суда — 59,83 руб.

РБК направил запрос в Т-банк.