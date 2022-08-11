Суд обязал «Тинькофф» вернуть ₽1,3 млн заработавшему на сбое клиенту

Клиент банка конвертировал средства во время сбоя, из-за которого был установлен неверный курс. Банк считает, что суд не разобрался в деле, и намерен обжаловать решение

Фото: Владислав Шатило / РБК

Дзержинский районный суд Перми удовлетворил иск пермского клиента банка «Тинькофф», у которого списали 1,3 млн руб. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на представителя истца, юриста Василия Черепанова.

По его словам, решение суда вступит в силу через месяц и суд выдаст клиенту банка исполнительные листы, согласно которым тот сможет потребовать у «Тинькофф» вернуть всю сумму.

На сайте Дзержинского районного суда Перми говорится, что исковые требования удовлетворены частично. В суде уточнили «РИА Новости», что была снижена сумма морального вреда. Представитель суда пояснил, что решение также предусматривает компенсацию морального вреда 5 тыс. руб. и штраф 323 тыс. руб.

«Думаю, представители банка хотят подать апелляцию и рассмотрение продолжится в апелляционной инстанции [в Пермском краевом суде]», — добавил Черепанов.

В «Тинькофф» подтвердили РБК намерение обжаловать решение суда первой инстанции. По словам представителя банка, тот «не разобрался в характере сделок».

«Клиент воспользовался техническим сбоем при установке курсов валют, злоупотреблял своим положением и в результате недобросовестных действий причинил банку ущерб. За 52 минуты клиент совершил 48 последовательных операций конвертации из долларов в евро, далее — в фунты стерлингов и обратно в доллары, получая прибыль от каждой итерации», — отметили в банке. Все это говорит о том, что клиент совершал операции в целях получения прибыли и неосновательного обогащения, заключили в «Тинькофф».

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу Дзержинского районного суда Перми.

В конце февраля и начале марта клиенты «Тинькофф» выгодно конвертировали рубли в доллары и евро через промежуточную конвертацию в британский фунт стерлингов.

К примеру, в марте Forbes писал, что трейдер Александр Симонов обнаружил, что в личном кабинете «Тинькофф» появились «очень выгодные курсы покупки-продажи валюты». Так, если поменять рубли на фунты стерлингов, затем фунты на американские доллары, то можно извлечь прибыль. По такой схеме приобрести $1 можно было за 87,7 руб., рассказал он.

«Многие таким образом купили доллар дешево, а в понедельник (28 февраля) уже сдавали на бирже по 105 руб. Прибыль в 20% из воздуха», — рассказал он изданию.

Корреспондент издания убедился, что 27 февраля при конвертации рубля в фунт и затем фунта в доллар можно приобрести валюту по курсу примерно 88 руб. за $1, тогда как при прямой конвертации рубля в доллар стоимость $1 составляла около 150 руб.

После этого банк заблокировал средства на их счетах, а затем списал оттуда деньги. Как отмечал Forbes, один из клиентов заработал на конвертации €48 тыс., а после списания средств у пятерых на счету образовался минус, от 1 млн до 29 млн руб. Один из клиентов говорил Forbes, что списанная сумма соответствует размеру прибыли, полученной от конвертации.

Клиенты подали иски в суд на банк с требованием разблокировать их счета и признать списание средств неправомерным. В банке заявили, что при необходимости будут подавать встречные иски.