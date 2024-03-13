ВС отправил на пересмотр решения в пользу «Тинькофф» о заработке на курсе

Верховный суд отменил решения в пользу Тинькофф Банка, списавшего у клиента около €70 тыс. из-за выгодной конвертации валюты в 2022 году. Это первое дело о таких операциях, дошедшее до ВС. Оно направлено на пересмотр в апелляцию

Фото: Владислав Шатило / РБК

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) на заседании 12 марта отменила решения апелляционной и кассационной инстанций по спору Тинькофф Банка и его клиента Ильи Филимонова, который касается списания банком денежных средств после выгодной конвертации валют в феврале-марте 2022 года. Отмененные решения были вынесены в пользу «Тинькофф», тогда как первая судебная инстанция встала на сторону клиента. О том, что Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, РБК рассказал судебный представитель клиента Дмитрий Бутряков. РБК также ознакомился с аудиозаписью заседания.

Судебное разбирательство Филимонова стало первым дошедшим до Верховного суда делом клиентов «Тинькофф», заработавших на курсовом сбое в банке, но затем столкнувшихся со списаниями и блокировками. Коллегия ВС рассматривала гражданское дело по иску Филимонова к «Тинькофф» о взыскании списанной банком денежной суммы, штрафа и компенсации морального вреда, а также его апелляцию к двум судам, которые вынесли решения в пользу банка. РБК направил запрос в Тинькофф Банк.

Клиенты Тинькофф Банка смогли выгодно конвертировать рубли в доллары и евро в феврале и марте 2022 года на фоне резкого падения рубля. Для этого они использовали промежуточную конвертацию через британский фунт стерлингов. Например, с помощью этого способа доллары можно было купить 28 февраля по курсу примерно 88 руб., хотя при прямой конвертации $1 стоил около 150 руб., а на Мосбирже курс доходил до 109 руб. Как рассказывал Forbes трейдер Александр Симонов, многие клиенты таким образом купили доллары, а на следующий день продавали их по 105 руб., получив прибыль 20%. Согласно технической экспертизе по сбою, которая была проведена по заказу банка и с которой ознакомился РБК, схему сложной конвертации применили 848 клиентов. После этого «Тинькофф» начал блокировать счета и списывать деньги со счетов клиентов, выгодно обменявших валюту. Банк в своих письмах объяснял клиентам, что они «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». В результате этих действий ряд клиентов обратились в суд, где потребовали признать незаконной блокировку счетов и вернуть списанные деньги. Изначально суды выносили решения в пользу истцов, однако в начале 2023 года стали чаще вставать на сторону банка.

Как развивался спор

Еще в сентябре 2022 года Одинцовский городской суд обязал Тинькофф Банк вернуть Филимонову списанные €68,8 тыс., а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф в размере 2 млн руб. По мнению суда, банк «допустил виновные действия по снятию денежных средств со счета истца (клиента), чем нарушаются права и законные интересы истца». Однако Тинькофф Банк подал апелляцию, и в марте 2023 года судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда отменила решение суда первой инстанции. Суд ссылался на ст. 1102 ГК, согласно которой если лицо без установленных законом оснований приобрело имущество за счет другого лица, то приобретатель обязан вернуть потерпевшему это имущество. Правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Первый кассационный суд, который проводит проверку решений, вынесенных судами низших инстанций, оставил в силе решение апелляционного суда. Он увидел в действиях клиента «злоупотребление правом при совершении операций по конвертации валюты и правомерности действий ответчика (банка) по возврату неосновательного обогащения». В материалах кассационного суда указано, что Тинькофф Банком был установлен ошибочный курс 27 февраля, 1 марта и 11 марта. В качестве примера суд приводит ошибочный курс только 11 марта: 123 руб. за евро вместо 133 руб. Биржевой курс в тот день достигал 129,9 руб. за евро. При этом в банковской выписке, с которой ознакомился РБК, указано, что Филимонов в тот день приобрел валюту по курсу 132,2 руб. за евро.

Верховный суд отменил решения апелляционного и кассационного суда на основании ст. 390.14 и 390.16 Гражданского процессуального кодекса. Из них следует, что коллегия ВС может отменить или изменить судебные постановления в случае выявленных существенных нарушений норм материального и процессуального права, «которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов».

На заседании коллегия ВС рассматривала вопросы, которые ранее были поставлены в определении судьи Верховного суда Сергея Асташова (документ есть у РБК). Так, он указывает на то, что изложенные заявителем (Филимоновым) доводы о нарушениях судами норм права заслуживают внимания: например, суд апелляционной инстанции ничем не обосновал вывод о злоупотреблении Филимоновым правом при совершении операций по приобретению валюты на условиях банка, а также не указал, каким образом покупатель валюты должен был распознать наличие какой-либо ошибки в установленных курсах и в силу чего отказаться от покупки. В определении также указывается позиция заявителя о том, что банк может заблокировать денежные средства на счете только по решению суда либо по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения. Мотивировочная часть определения суда с выводами ВС должна быть опубликована позже.

На заседании, с записью которого ознакомился РБК, адвокат Тинькофф Банка, отвечая на вопросы судебной коллеги, пояснил, что с точки зрения банка клиент злоупотребил правом на основе выявленной ошибки. По его словам, целью конверсионной операции является переход одной валюты в другую валюту. Однако цели операций Филимонова, которые он проводил 1 и 11 марта, не были направлены на это, а были зациклены на покупке иностранной валюты и на переводе их обратно в рублевую зону. По его словам, «недопустимо» покупать и продавать валюту в рамках одного банка: например, профессиональные инвесторы покупают доллары в одном месте, а продают их по более выгодному курсу в другом. На это судья заметил, что если распространить эту логику на действия банка, то он поступает точно так же: покупает валюту по одной цене, а продает ее по другой цене. Адвокат банка ответил, что прибыль от таких операций могут получать только банк и квалифицированный инвестор, который получил специальное образование.