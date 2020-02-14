«Траст» подал иски о банкротстве компаний из-за требований на ₽250 млрд

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Банк непрофильных активов «Траст» подал два иска о банкротстве двух дочерних компаний Рост Банка — «Рост Капитал» и «Рост Инвестиции», свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Размер требований банка к этим компаниям составляет порядка 250 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе «Траста»

Требования образовались в результате «признания арбитражным судом недействительными ряда сделок по формированию уставного капитала данных компаний». «Так как эти требования не были удовлетворены, банк обратился в суд с заявлением о банкротстве», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Траст» в 2018 году добился отмены сделок по увеличению уставного капитала «Рост Инвестиции» и «Рост Капитала» на 255 млрд руб. Третьими лицами по иску выступали Михаил Гуцериев, Микаил Шишханов, а также топ-менеджеры финансовой группы «Сафмар» и Бинбанка. По версии «Траста», Бинбанк, принадлежавший Шишханову, выдал кредит Рост Банку (санировался Бинбанком) на 255 млрд руб. Деньги были направлены на пополнение уставного капитала «дочек» банка, а затем перешли в третьи компании.

Центральный банк в 2017 году после санации Бинбанка присоединил его к другому своему банку — «Открытию». Рост Банк присоединили к «Трасту».