Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Ранее глава правительства заявлял, что средняя ставка по ипотеке в стране остается очень дорогой. Эксперты называли несколько факторов, которые мешают снизить этот показатель

Михаил Мишустин (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение разработать план по снижению нагрузки на держателей ипотечного кредита. Это следует из решений правительства по итогам заседания 13 февраля, опубликованных на сайте кабмина.

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта. В эти предложения также должны войти планы по рефинансированию ранее выданных ипотечных кредитов.

На заседании кабмина 13 февраля премьер заявил, что российская ипотека, средняя ставка по которой на конец 2019 года была 9%, остается очень дорогой и является серьезным бременем для граждан.

По словам Мишустина, подобные условия кредитования не помогут людям улучшить их жилищные условия. Он добавил, что ипотечная ставка должна опуститься как минимум до 8%. Председатель правительства отметил, что некоторые шаги по снижению ипотечной нагрузки уже сделаны: он упомянул кредиты под 6% для семей с двумя и более детьми, а также льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке.