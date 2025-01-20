Начисленные россиянам проценты по кредитам превысили ₽600 млрд

На 1 декабря сумма процентов, начисленных банками, но не выплаченных российскими заемщиками, достигла 607,8 млрд руб. В 2024 году показатель рос рекордными за четыре года темпами. Причина — высокие ставки на рынке

Фото: Андрей Любимов / РБК

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную величину за четыре года, следует из статистики Банка России, которую изучил РБК.

На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 млрд руб. Речь идет о процентах, которые заемщикам предстоит выплатить в ближайший месяц с отчетной даты для погашения кредитов по графику. С января объем такой задолженности увеличился на 22,2%. Для сравнения: за весь 2023 год показатель вырос на 8,5%, за 11 месяцев позапрошлого года — на 6,4%. Таким образом, темпы накопления процентных обязательств в 2024 году ускорились более чем втрое. При этом кредитование росло не так быстро, как годом ранее: за январь—ноябрь 2024 года задолженность россиян по кредитам и займам увеличилась на 11% против 22,7% за аналогичный период 2023 года. На 1 декабря обязательства населения перед банками составили 39,36 трлн руб.

Сумму начисленных, но не выплаченных процентов по кредитам нельзя квалифицировать как просроченную задолженность, пояснил РБК представитель ЦБ. Он связал это с тем, что даты погашения процентов, установленные в кредитных договорах, могут быть разные, а по стандартам отчетности кредиторы все равно должны отражать на балансе начисленные проценты до момента их фактической уплаты.

Почему выросла платежная нагрузка россиян

«Увеличился спрос на кредиты со стороны населения, а также повысились процентные ставки по кредитам в связи с ростом ключевой ставки Банка России. Соответственно, возрос и объем требований по начисленным процентам по банковским кредитам», — прокомментировал динамику представитель ЦБ.

Регулятор вернулся к ужесточению денежно-кредитной политики в июле 2024 года. С тех пор ключевая ставка выросла с 16 до 21%. Помимо этого, в прошлом году банки также столкнулись с ужесточением требований ЦБ при выдаче потребкредитов, автокредитов и ипотеки. На этом фоне стоимость кредитов для населения заметно увеличилась.

По итогам второго квартала индекс ставок по потребительским кредитам, который рассчитывает проект «Финуслуги» Московской биржи, составлял 28,67% годовых, а на 16 января он достиг 32,03%. Ставки по рыночной ипотеке в топ-20 банках за аналогичный период выросли на 11,3–11,8 п.п., следует из данных «Дом.РФ». На 10 января по кредитам на покупку жилья в новостройках они находятся на уровне 29,65%, а по ссудам на готовое жилье — 30,32%.

На динамику показателя повлияло не только увеличение стоимости кредитов, но и состояние кредитного портфеля банков, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Рост задолженности происходил в соответствии с бурной динамикой розничного кредитования, которая еще сохранялась в 2024 году, до сильного охлаждения кредитных рынков под конец года, отмечает он, добавляя, что на величину розничного портфеля также влияет сокращение частоты досрочных погашений кредитов «ввиду того, что у заемщиков остается меньше свободных денежных средств после совершения всех обязательных платежей при повышенной долговой нагрузке и скачках инфляции».

Беликов воздерживается от оценок, создает ли такое резкое увеличение процентной нагрузки домохозяйств какие-либо кредитные риски. Ранее Банк России указывал на рост объема ранней просроченной задолженности по потребкредитам: доля беззалоговых ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи кредита выросла с 0,4 до 1,2%.

«За кредитами стали чаще обращаться граждане, которые раньше их не брали, но теперь стали получать одобрения банков по заявкам благодаря росту доходов. У таких заемщиков часто низкая долговая нагрузка, при этом их спрос на кредитование менее чувствителен к повышению ставок. Начиная с четвертого квартала 2023 года банки активно наращивали кредитование таких граждан по высоким ставкам и столкнулись с ухудшением кредитного качества», — отмечал ЦБ.

На 1 июля 2024 года в России насчитывалось 50,2 млн заемщиков, подсчитал регулятор. (.pdf) Из них 45,3 млн имеют задолженность перед банками, чуть меньше трети из этой группы (13,2 млн человек) обслуживали одновременно более трех кредитов. За отчетный год число таких клиентов выросло на 20%.

Дальнейшая траектория ключевой ставки будет зависеть от темпов инфляции, а также от ситуации на рынке кредитования, говорила в декабре председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Тогда ЦБ взял паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, но глава регулятора не исключала нового повышения ставки в феврале. Консенсуса среди аналитиков, начнется ли в 2025 году цикл смягчения ДКП и как быстро это может произойти, до сих пор нет, показал опрос РБК.

Когда ставки пойдут вниз, резкого сокращения остатков начисленных процентов на отчетные даты не произойдет, предупреждает Беликов: «Мгновенное рефинансирование всех долгов, оформленных при повышенных ставках, невозможно».

По его словам, платежная нагрузка домохозяйств будет снижаться постепенно. «По мере того как заемщики будут перекредитовываться по снижающимся ставкам и, хотелось бы верить, по мере того как у них будет возрастать доля условно свободных доходов, которые можно было бы направить на частичное досрочное погашение кредитов», — добавляет управляющий директор «Эксперт РА».