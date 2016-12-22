В Эстонии задержали 10 человек по делу об отмывании миллиардов долларов

Число задержанных по делу Danske Bank может вырасти. Требовавший наказания банкиров Уильям Браудер приветствовал задержания

Фото: Scanpix Denmark / Jens Noergaard Larsen / Reuters

В Эстонии задержаны сразу десять бывших сотрудников местного отделения банка Danske Bank, заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал Delfi, глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере. По его словам, задержанные ранее работали в подразделении Danske Bank, оказывающем услуги VIP-клиентам (Private Banking), и могут быть причастны к отмыванию проходивших через банк крупных сумм. Имена задержанных названы не были, отмечается лишь, что среди них нет бывшего главы эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе.

​В сентябре газета Financial Times сообщала, что только за один год через эстонское отделение Danske Bank было проведено $30 млрд нерезидентов, в основном граждан России и других государств — бывших республик СССР.

Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг, также принимавшая участие в пресс-конференции, заявила, что все задержанные были ранее клиент-менеджерами Danske Bank, в чьи обязанности входила борьба с отмыванием денег. По ее словам, общая сумма отмытых при содействии задержанных средств оценивается в €300 млн, деньги выводились из Азербайджана и Грузии.

Перлинг также отметила, что в рамках расследования дела был наложен арест на активы стоимостью более €1 млн. Число задержанных, по ее словам, может увеличиться.

​Участники пресс-конференции особо отметили, что большинство задержанных упоминались в заявлении главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, требовавшего от прокуратуры Эстонии возбудить уголовное дело о крупном отмывании денег в эстонском отделении Danske Bank в отношении 26 сотрудников банка. В то же время и Перлинг, и расследующий «дело Danske Bank» госпрокурор Марек Вахинг подчеркнули, что расследование было начато еще до обращения Браудера. По словам Вахинга, оно лишь подтвердило, что следствие «находится на верном пути».

«Все принятые решения были основаны на информации высочайшего качества. Информация от Браудера была не такого высокого качества, мы с самого начала шли впереди него», — заявил Вахинг.

​Сам Браудер, заочно приговоренный в России к девяти годам колонии за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов, приветствовал задержания.

«Большие новости: Эстония задержала восьмерых (о задержании десяти человек стало известно позднее. — РБК) в связи со скандалом об отмывании русских денег через Danske Bank. Если люди на Западе начнут попадать в тюрьму за отмывание грязных путинских денег за пределами России, это изменит ситуацию», — написал Браудер в Twitter.

В 2008 году был арестован аудитор фонда Браудера юрист Сергей Магнитский. Годом спустя он умер в СИЗО «Матросская тишина». После этого Браудер начал расследование с целью установить причины и виновных в смерти Магнитского. Инвестор пришел к выводу, что преследование юриста было связано с тем, что он раскрыл схему вывода средств из России.​

В середине сентября на фоне скандала с отмыванием денег через эстонское отделение Danske Bank подал в отставку главный исполнительный директор кредитной организации Томас Борген. Тогда же совет директоров и исполнительный совет банка приняли решение отказаться от выручки в размере 1,5 млрд датских крон (почти €200 млн), полученной от проведенных сомнительных сделок в эстонском филиале. Эти деньги переведут создаваемому независимому фонду, который будет заниматься поддержкой инициатив по борьбе с международной финансовой преступностью. ​