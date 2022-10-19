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Число профессиональных инвесторов резко выросло второй месяц подряд

В сентябре число квалифицированных инвесторов выросло почти на 20 тыс. Это меньше, чем в августе, но все еще кратно превышает среднестатистические показатели. Участники спешат получить статус профессионала на фоне ограничений ЦБ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Число квалифицированных инвесторов в России по итогам сентября достигло 403 тыс. человек, рассказал директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков на облигационной конференции рейтингового агентства «Эксперт РА», передает корреспондент РБК. В августе число квалифицированных инвесторов составило 383,7 тыс., ранее сообщал директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин. Таким образом, за месяц количество профинвесторов выросло на 19,3 тыс. Общее количество брокерских счетов, открытых физлицами, по итогам сентября достигло 21,7 млн.

Это нетипичные темпы прироста, следует из статистики, которую ранее представляла площадка. Обычно число инвесторов увеличивалось более плавно — на 1,5–3 тыс. в месяц. Но после того как Банк России в июле объявил об ужесточении требований к получению статуса квалифицированного инвестора, а затем ограничил для неквалифицированных инвесторов продажу ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, спрос на получение статуса квалифицированного инвестора значительно вырос. Первый такой всплеск был заметен в августе, по итогам месяца число квалифицированных инвесторов выросло на 28,4 тыс., сообщал Блохин.

«Могу сказать лишь одно, что квалифицированные инвесторы обеспечивают 80% объема сделок, приходящихся на физлиц», — констатировал Шевеленков. При этом физические лица сейчас являются ключевыми игроками рынка. В сентябре их доля в общем объеме торгов акциями на Мосбирже составила 76,7%, а в объеме торгов облигациями — 28,6%. Для сравнения в том же отчетном периоде 2021 года эти доли составляли 39,4% и 13,6% соответственно.

Одним из последствий увеличения доли частных инвесторов в торгах стала высокая волатильность котировок, так как физические лица более активно реагируют на информационный фон (геополитические новости, сообщения эмитентов). В начале октября волатильность (масштаб колебаний в течение последних 30 дней на конкретную дату) индекса Мосбиржи, куда входят в том числе акции первого эшелона, достигла почти пятимесячных максимумов. К 4–5 октября этот показатель достигал 47,53%, рассчитал ITI Capital по просьбе РБК. В индексе компаний малой и средней капитализации волатильность в этот же период достигала 55,05%.

Купировать резкую реакцию инвесторов могла бы более активная работа эмитентов с ними, отмечал на Уральской конференции НАУФОР директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Он обращал внимание, что эмитенты в большей степени работают с корпоративными инвесторами, а не с розницей, и рекомендовал компаниям регулярно общаться и с инвесторами-физлицами, например, через мессенджеры.

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Маргарита Мордовина
Мосбиржа Акции облигации
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