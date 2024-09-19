США ввели санкции против Международного расчетного банка и Тимер Банка

Международный расчетный банк с середины 2010-х работал в ДНР и ЛНР, а после начала спецоперации его офисы открылись во всех новых регионах. Тимер Банк — дочерняя структура «Ростеха». Россия считает западные санкции незаконными

Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США ввели блокирующие санкции против югоосетинского Международного расчетного банка и Тимер Банка, говорится на сайте американского Минфина.

Также под новые ограничения попали ООО «Стройтренд» и вице-президент ООО «ЦМРБанк» Дмитрий Никулин.

Международный расчетный банк (МРБ) — кредитная организация, работающая на рынке финансовых услуг Республики Южная Осетия с 2015 года, говорится на сайте банка. В том же году банк открыл представительство в ЛНР, а в октябре 2018 года получил разрешение на работу в ДНР. У него также есть офисы в Запорожской и Херсонской областях, писал «Интерфакс». После начала российской спецоперации на Украине против кредитной организации ввели санкции ЕС и Великобритания. Тимер Банк работает на российском рынке уже более 30 лет. В 2018 году дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — АО «РФК-банк» — выкупила 99,9% акций Тимер Банка, который ранее принадлежал структуре Роберта Мусина. Сейчас головной офис Тимер Банка находится в Москве, но все его отделения расположены в Татарстане.

После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России жесточайшие санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая крупнейшие банки, депозитарии и платежные системы. Помимо этого, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ России.

Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин называл их отмену одним из условий для начала мирных переговоров по Украине. Другими условиями были вывод украинских войск с территории четырех новых регионов и постоянный нейтральный статус Украины. После начала курской операции ВСУ Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».