В конгрессе США заявили об отсутствии эффекта санкций против России
США за последние три года не ввели никаких эффективных санкций против России, заявил член комитета по международным делам палаты представителей Дарелл Исса на слушаниях в конгрессе.
«На протяжении последних трех с половиной лет мы не ввели никаких эффективных санкций», — сказал Исса (цитата по «РИА Новости»).
По его мнению, наиболее эффективными санкциями является не запрет на использование системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а ограничение на поставки нефти.
Он отметил, что хотя Россия находится под санкциями, но при этом смогла увеличить экспорт нефти обратно до полного объема своего производства.
В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили и на нефтепродукты. В ответ президент Владимир Путин запретил поставки этих ресурсов, если в контрактах предусматривается механизм потолка.
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