 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В конгрессе США заявили об отсутствии эффекта санкций против России

Конгрессмен Исса: США за три года не ввели эффективных санкций против России
Сюжет
Война санкций
Дарелл Исса
Дарелл Исса (Фото: Cliff Owen / CNP / Global Look Press)

США за последние три года не ввели никаких эффективных санкций против России, заявил член комитета по международным делам палаты представителей Дарелл Исса на слушаниях в конгрессе.

«На протяжении последних трех с половиной лет мы не ввели никаких эффективных санкций», — сказал Исса (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, наиболее эффективными санкциями является не запрет на использование системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а ограничение на поставки нефти.

Он отметил, что хотя Россия находится под санкциями, но при этом смогла увеличить экспорт нефти обратно до полного объема своего производства.

Почему вырос экспорт российской нефти в Индию
Pro
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили и на нефтепродукты. В ответ президент Владимир Путин запретил поставки этих ресурсов, если в контрактах предусматривается механизм потолка.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
санкции санкции против России США Конгресс США
Материалы по теме
Лавров оценил санкции США против RT словами «перещеголяли Оруэлла»
Политика
Шольц заявил о долгой борьбе с обходом санкций против России
Политика
Кремль пообещал не принимать решения по контрсанкциям в ущерб России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
Стало известно, на чем россияне пытаются экономитьОбщество, 00:03
«Ростех» вновь стал акционером АвтоВАЗаБизнес, 00:00
Вратарь сборной России успешно дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионовСпорт, 18 сен, 23:56
В Минске заявили о попытках Лукашенко избежать эскалации конфликтаПолитика, 18 сен, 23:55
Зеленский заявил о готовом «плане победы»Политика, 18 сен, 23:42
Минцифры опровергло уязвимость на сайте электронных повестокПолитика, 18 сен, 23:37
В школах Львова усилят охрану после анонса «массовой бойни»Политика, 18 сен, 23:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МВД заявили об оперативных действиях в ТутаевеОбщество, 18 сен, 23:14
В конгрессе США заявили об отсутствии эффекта санкций против РоссииПолитика, 18 сен, 23:05
CNN узнал, что Израиль предупреждал США об операции в ЛиванеПолитика, 18 сен, 22:45
В Сумах после взрывов в части районов пропал светПолитика, 18 сен, 22:26
В Сирии боевики попытались прорваться на позиции правительственных силПолитика, 18 сен, 22:17
Два энергетика пострадали при атаке дрона в Курской областиПолитика, 18 сен, 22:16
Минпросвещения рассказало, как спасти детей от опасных покупок в СетиОбщество, 18 сен, 22:05