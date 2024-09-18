Конгрессмен Исса: США за три года не ввели эффективных санкций против России

В конгрессе США заявили об отсутствии эффекта санкций против России

Дарелл Исса (Фото: Cliff Owen / CNP / Global Look Press)

США за последние три года не ввели никаких эффективных санкций против России, заявил член комитета по международным делам палаты представителей Дарелл Исса на слушаниях в конгрессе.

«На протяжении последних трех с половиной лет мы не ввели никаких эффективных санкций», — сказал Исса (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, наиболее эффективными санкциями является не запрет на использование системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а ограничение на поставки нефти.

Он отметил, что хотя Россия находится под санкциями, но при этом смогла увеличить экспорт нефти обратно до полного объема своего производства.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили и на нефтепродукты. В ответ президент Владимир Путин запретил поставки этих ресурсов, если в контрактах предусматривается механизм потолка.