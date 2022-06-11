Reuters назвал нового главного перестраховщика танкеров из России

РНПК стала ключевым перестраховщиком российских танкеров, сообщил Reuters. Ранее ЕС запретил страхование и перестрахование морских перевозок российской нефти в третьи страны и, как пишет FT, согласовал этот запрет с Британией

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) стала основным перестраховщиком для российских судов, в том числе для танкеров «Совкомфлота», после введения западных санкций, сообщили источники Reuters.

Они предположили, что гарантий, предоставляемых РНПК российским страховщикам, будет достаточно, чтобы обеспечивать работу российских танкеров без привлечения западных компаний, которые не готовы работать с Россией.

«Увеличение гарантированного капитала РНПК (до 750 млрд руб., о чем в марте объявил ЦБ. — РБК) расширит возможности российских страховщиков в сфере перестрахования рисков внутри России и управления новыми санкционными рисками», — сказал источник агентства.

При этом другой собеседник Reuters предположил, что средства РНПК могут быть быстро исчерпаны, поскольку сфера деятельности компании не ограничивается сектором морских перевозок.

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России. Помимо частичного нефтяного эмбарго в него вошел запрет на страхование и перестрахование морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Как сообщила Financial Times, Евросоюз договорился об этом запрете и с Великобританией. Возможность его введения также рассматривают страны «Большой семерки», однако подобные меры не вступят в силу в ближайшие полгода, пишет издание.

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При этом Великобритания является ведущим игроком как в области взаимного страхования (P&I), так и в сфере страхования самих судов (H&M). В Лондоне базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), и семь из 13 связанных с ней клубов также расположены в британской столице. По данным IG P&I, ее участники обеспечивают покрытие 90% мирового тоннажа морских судов. Также в Лондоне находится Lloyd's of London — рынок страхования и перестрахования.