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Доля юаня на торгах в России выросла в 14 раз

Банк России: доля юаня на биржевых торгах выросла с 0,5% в январе до 7% в апреле
Объемы торгов долларом падают, а евро и юанем — растут, оценил ЦБ. Европейскую валюту поддерживает новая схема оплаты за газ, а юани набирают популярность у населения
Фото: Zhengyi Xie / Cpressphoto / ZUMA Press / ТАСС
Фото: Zhengyi Xie / Cpressphoto / ZUMA Press / ТАСС

Доля юаня в объеме биржевых торгов спот выросла в последние месяцы: еще в январе она составляла 0,5%, а в апреле достигла 7%, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Одновременно рост спроса на китайскую валюту наблюдается и на внебиржевом рынке.

Наиболее активно ведутся торги в паре юань/рубль и юань/доллар, чуть менее популярна пара юань/евро, отмечает ЦБ. Активный спрос на китайскую валюту стал формироваться с начала марта 2022 года, после обострения санкционного давления, говорится в обзоре (тогда же ЦБ вводил жесткие валютные ограничения). С этого времени в паре юань/рубль наблюдаются стабильные объемы торгов по 10–30 млрд руб. в день в биржевом и внебиржевом сегментах. В паре юань/доллар ежедневный объем биржевых торгов составляет 0,5 млрд руб., объем внебиржевых торгов — «в среднем выше 10 млрд руб.», оценили в Банке России.

«С начала марта значительно усилился интерес физических лиц к рынку юаня, который используется ими для диверсификации сбережений и вложения части средств в более надежные с точки зрения геополитических рисков финансовые инструменты», — констатировал Банк России. По его оценке, за период кризиса физлица приобрели на бирже юани на общую сумму 27,3 млрд руб. В то же время в январе 2022 года до начала спецоперации на Украине физлица проводили единичные сделки с юанем на бирже, следует из статистики ЦБ.

Как изменилась картина валютных торгов на бирже

В феврале 2022 года совокупный объем торгов в паре доллар/рубль с расчетами «на завтра» составил 7,4 трлн руб., оценил РБК на основе данных Московской биржи. Среднесуточный объем торгов при этом составил 370,2 млрд руб., а среднедневное количество сделок — порядка 100 тыс. В паре евро/рубль в этом же отчетном периоде общий месячный объем торгов составил 1 трлн руб., среднесуточный — 50,5 млрд руб. Количество сделок достигало 12,6 тыс. в день. Объем торгов в паре юань/рубль в феврале 2022 года составил всего лишь 27,3 млрд руб., в среднем в день в паре совершалось 933 сделки на общую сумму 1,3 млрд руб.

В марте 2022 года, после заморозки валютных резервов Банка России и введения блокирующих санкций (подразумевают изоляцию от долларовой системы) в отношении крупнейших российских банков, совокупный объем торгов в паре доллар/рубль на Мосбирже сократился в 3,5 раза — до 2,2 трлн руб., или 106,7 млрд руб. в среднем за сутки (в 3,5 раза меньше, чем в феврале). При этом в паре юань/рубль месячный объем торгов в марте увеличился более чем в семь раз — до 191,7 млрд руб., во столько же раз увеличился среднесуточный объем торгов — в марте он достигал 9,1 млрд руб. В паре доллар/юань месячный объем сделок в марте составил 24,9 млрд руб., в то время как в феврале на Мосбирже в этом инструменте не было проведено ни одной сделки, следует из данных площадки.

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В апреле тенденция по сокращению объема торгов долларом и увеличению объема торгов китайской валютой сохранилась. Так, общий объем торгов в паре доллар/рубль за месяц уменьшился до 1,7 трлн руб. (в апреле 2021 года — 5,2 трлн руб.), среднесуточный — до 80,5 млрд руб. (в апреле 2021 года — 235,4 млрд руб.). При этом в паре юань/рубль в марте совокупный объем торгов составил 289 млрд руб. В среднем в день проводилось 18,5 тыс. сделок на сумму порядка 13,8 млрд руб. Увеличилась и доля евро. В апреле месячный объем торгов в паре евро/рубль достиг 1,09 трлн против 715,9 млрд руб. за тот же отчетный период 2021 года, суточный объем сделок составил 48,5 млрд руб. против 32,5 млрд руб. в апреле прошлого года.

В мае 2022 года увеличился объем торгов на бирже всеми валютами. Этому способствовала более активная продажа валютной выручки экспортерами сырья в связи с необходимостью уплаты налога на добычу полезных ископаемых. В паре доллар/рубль общий объем торгов с 1 по 30 мая составил 2,15 трлн руб. (в мае 2021-го — 3,4 трлн руб.), среднесуточный — 126,7 млрд руб. (в мае 2021-го — 170,2 млрд руб.). В паре евро/рубль по сравнению с прошлым годом объем торгов увеличился в два раза. Это связано с переходом на оплату российского газа по новой схеме, в соответствии с которой зарубежные покупатели направляют платежи в валюте (в основном в евро) на свои счета в «Газпромбанке», который затем конвертирует их в рубли. Эта схема увеличила объем торгов в паре евро/рубль на бирже до 1,2 трлн руб. за месяц и до 73,4 млрд руб. за сутки. Для сравнения: в мае 2021 года показатели составляли 518,5 млрд руб. и 25,9 млрд руб. соответственно.

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Фото: Liesa Johannssen-Koppitz / Bloomberg

Объем торгов в паре юань/рубль в мае 2022 года остался примерно на том же уровне, что и в апреле, — 284 млрд руб. за месяц и 16,7 млрд руб. за сутки. При этом по сравнению с показателями мая 2021 года объем торгов вырос в 19 раз.

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Теги
Маргарита Мордовина
юань доллары валютные торги
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