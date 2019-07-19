ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

В банковской системе России по величине активов столичный «Жилкредит» занимал 420-е место. Он лишился лицензии из-за потери ликвидности и неспособности исполнять обязательства перед кредиторами после проигрыша в суде

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского жилищно-кредитного коммерческого банка «Жилкредит». Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Причиной для принятия таких мер стало то, что банк оказался неспособен своевременно исполнять свои обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности. Это, в свою очередь, было вызвано взысканием крупной суммы в рамках исполнения судебного решения. Расходы привели к снижению капитала на более чем 35%. Помимо этого, руководство «Жилкредита» нарушало законы, заявляют в ЦБ. Ранее регулятор уже принимал по отношению к банку меры реагирования — вводил ограничения на привлечение средств физлиц.

По величине активов кредитная организация занимала 420-е место в банковской системе России.

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