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Россиян предупредят о потере дохода при переводе пенсионных накоплений
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Россиян предупредят о потере дохода при переводе пенсионных накоплений
Финансы, 14:46
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Россиян предупредят о потере дохода при переводе пенсионных накоплений
Госдума приняла закон, обязывающий информировать граждан о потере дохода при смене пенсионного фонда чаще, чем раз в пять лет. НПФ опасаются, что ПФР не успеет подготовить свои электронные системы для его реализации с 2019 года
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об информировании россиян о возможной потере дохода при смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или переходе из НПФ в Пенсионный фонд России (ПФР). Уведомление о таких рисках граждане будут получать, подавая заявление о досрочном переходе в другой пенсионный фонд через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и в ПФР лично или через представителя с нотариальной доверенностью.

За документ проголосовали 412 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было.

Проблема потерь при переходе из одного пенсионного фонда в другой появилась в 2015 году. С этого времени россияне только раз в пять лет могут без потерь менять пенсионный фонд (один НПФ на другой, перевести пенсионные накопления из ПФР в частные фонды или, наоборот, вернуть в ПФР). Если клиент одного пенсионного фонда решает перевести свои накопления в другой досрочно (сейчас до 2020 года), то он теряет инвестиционный доход. По данным Счетной палаты, общий объем убытка от таких манипуляций в 2015–2017 годах составил 82 млрд руб.

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Согласно новому закону, заявление гражданина о переходе будет направляться в НПФ, с которым у застрахованного лица есть действующий договор обязательного пенсионного страхования, в НПФ, с которым заключается новый договор, и в ПФР. Такая схема позволит текущему фонду донести до своего клиента информацию обо всех рисках досрочного перехода. Как отмечают в ЦБ, одна из основных проблем действующего порядка переходов в системе обязательного пенсионного страхования заключается в том, что физическое лицо общается только с новым фондом, который заинтересован в привлечении клиента и зачастую не раскрывает всей информации о рисках и возможных потерях при расставании со старым фондом. На переходную кампанию 2018 года действие нового закона распространяться еще не будет.

Удержать клиента

Положения принятого законопроекта начнут действовать с 1 января 2019 года. Они позволят НПФ удержать больше своих клиентов, уверен директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Юрий Ногин. «Если сейчас мы наблюдаем регулярные переходы граждан из одного НПФ в другой, то новый документ существенно сократит их. Смена пенсионных фондов будет происходить фрагментарно (массово раз в пять лет. — РБК). При этом я вижу единственный незначительный риск для НПФ: у них появятся затраты на информирование россиян о возможных потерях дохода», — считает Ногин.

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В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) убеждены, что предусмотренная законопроектом смена НПФ через ЕПГУ позволит исключить любые махинации, связанные с незаконными переводами средств граждан.

«Портал госуслуг является максимально защищенным государственным ИТ-ресурсом. При реализации данного проекта должна безупречно работать вся цепочка по информированию человека, в которой задействованы два НПФ и ПФР», — говорит президент НАПФ Константин Угрюмов. У НАПФ есть сомнения в том, что электронные системы Пенсионного фонда России смогут исполнить все возложенные на них функции, отметил он. «А поскольку у ПФР в цепочке информирования ключевая роль, любые задержки с его стороны приведут к тому, что реализация закона будет невозможна в установленные сроки», — указывает Угрюмов.

С тем, что основной вопрос сейчас состоит в готовности ПФР к своевременному информированию, соглашается и президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков. Чем быстрее будут введены новые нормы, тем скорее вернется доверие граждан ко всей пенсионной системе, уверен он. «При этом накопительная компонента системы будет работать эффективнее и с большей прибылью для граждан. До введения в действие нового закона о переходах фондам важно уже сейчас выбрать адекватную тактику поведения на рынке», — считает Беляков.

В ПФР не стали комментировать нововведения об информировании граждан о возможной потере инвестдохода.

На начало 2018 года в НПФ находились пенсионные накопления 34,3 млн человек. За прошлый год 2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ, 1,96 млн — из одного НПФ в другой. Гораздо меньше (76,7 тыс. человек) вернули свои пенсионные накопления из НПФ в ПФР. Всего было одобрено 4,89 млн заявлений о досрочном переводе пенсионных накоплений.​

Автор: Анастасия Князева.
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