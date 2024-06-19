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Финансы ,  
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ЦБ назвал самые популярные способы оплаты у населения России

ЦБ: большинство россиян предпочитают безналичные способы оплаты
Согласно опросу ЦБ, 75% граждан России расплачиваются банковской картой. За 2023 год доля россиян, которые пользуются наличными в повседневных расчетах, снизилась до 24%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Большинство россиян предпочитают безналичные способы оплаты, следует из результатов социологического исследования Банка России за 2023 год.

75% населения расплачиваются банковской картой. На втором месте по популярности идут мобильные переводы и онлайн-банки (48%), а на третьем — Система быстрых платежей (СБП) (28%). Четвертое занимают платежные сервисы для смартфона (Mir Pay и другие), ими пользуются 24% респондентов.

Согласно результатам опроса, 95% граждан России владеют пластиковыми картами, а у 42% есть виртуальная карта. Респонденты, у которых есть карты, жалуются на списание средств со счетов по требованию третьей стороны (25%) и кибермошенничество (15%).

ЦБ спрогнозировал рост оплаты безналичных платежей до 90%
Финансы
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за 2023 год снизилась с 27 до 24% от числа опрошенных. А средняя стоимость разовой покупки, которая оплачена наличными, выросла с 1,377 тыс. руб. до 1,568 тыс. руб.

6% респондентов сделали окончательный выбор в пользу онлайн-платежей, а 7% остались приверженцами банкнот и монет, то есть не пользуются безналичными способами оплаты товаров и услуг.

39% опрошенных россиян предпочитают хранить сбережения на банковских вкладах, 35% используют для этого дебетовые карты, а 30% — наличные. Доля последних за 2023 год упала с 36%. У 17% респондентов нет сбережений, их доля незначительно снизилась с 18% в 2022 году. За прошлый год доля граждан, которые инвестируют в недвижимость, сократилась в два раза — с 8 до 4%.

В апреле первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что доля безналичных операций в стране может достигнуть 90% в течение трех–пяти лет. За десять лет внедрения разных платежных технологий показатель вырос с 25% в 2014 году до 83% в конце 2023 года.

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Фото:ao_avtogradbank / VK

Консалтинговая компания Frank RG прогнозировала, что к 2028 году доля карточных операций в розничной торговле дойдет до 90%, а показатель для наличных платежей может упасть ниже 10%. Аналитики отметили рост объема транзакций с 61 трлн руб. в 2017 году до 190 трлн руб. в 2023-м.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов
наличные ЦБ банковская карта социологическое исследование

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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