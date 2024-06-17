ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка

Автоградбанк лишился лицензии на осуществление банковских операций, такое решение принял ЦБ, сообщила пресс-служба регулятора.

Этот банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, из-за чего за поседений год в его отношении не раз вводили ограничения на осуществление отдельных банковских операций, объяснил ЦБ. Кроме того, Автоградбанк допускал нарушения требования закона по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

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