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Бизнес ,  
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ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка

Автоградбанк лишился лицензии на осуществление банковских операций, такое решение принял ЦБ, сообщила пресс-служба регулятора.

Этот банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, из-за чего за поседений год в его отношении не раз вводили ограничения на осуществление отдельных банковских операций, объяснил ЦБ. Кроме того, Автоградбанк допускал нарушения требования закона по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Материал дополняется.

Теги
Отзыв лицензии Центробанк

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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