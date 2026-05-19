Для банков предложили изменить правила инвестирования за пределами России

Депутаты Госдумы намерены запретить банкам с базовой лицензией инвестировать в активы за границей с одним исключением. Для более крупных банков с универсальной лицензией тоже появятся новые требования

Фото: Олег Яковлев / РБК

Входит в сюжеты В этой статье

Для российских банков могут измениться правила инвестирования в иностранные активы и открытия подразделений за рубежом, следует из законопроекта, внесенного на рассмотрение в Государственную думу. Участники рынка будут обязаны не только получать разрешение от ЦБ на такие сделки, как это требуется по закону сейчас, но и соответствовать новым критериям — возможность вложения в те или иные активы будет зависеть от типа лицензии (базовой или универсальной).

Цель законопроекта — устранить избыточное регулирование деятельности банков при осуществлении вложений в зарубежные активы, снизить издержки кредитных организаций и Банка России, говорится в пояснительной записке. Авторы инициативы — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его заместитель Аркадий Свистунов.

По данным ЦБ, на 1 апреля в России работало 358 кредитных организаций: 202 банка с универсальной лицензией, 91 — с базовой и еще 53 небанковские кредитные организации. Универсальная лицензия дается банкам с капиталом от 1 млрд руб. Она позволяет осуществлять весь спектр банковских операций. К банкам с базовой лицензией предъявляются более мягкие требования по капиталу: его минимальный размер должен превышать 300 млн руб., но спектр операций для таких игроков ограничен.

После введения масштабных западных санкций в 2022 году российские банки столкнулись скорее с сокращением международного бизнеса: например, «Сбер» и ВТБ лишились контроля над своими «дочками» в Европе. Участники рынка анонсировали открытие подразделений за рубежом: в частности, Сбербанк, Альфа-банк и Газпромбанк планировали регистрацию офисов в Китае. Но пока это никому не удалось.

Что может измениться для банков с базовой лицензией

Согласно законопроекту, банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям запретят покупать доли и акции иностранных компаний, получать контроль над иностранными компаниями напрямую или через других лиц, приобретать статус основного общества для иностранных юрлиц, распоряжаться долями иностранных компаний через посредников, открывать филиалы и представительства за границей.

Единственное исключение — акционерное участие в международных системах финансовых сообщений (самая известная из них — SWIFT). Но для такой покупки как банки с базовой лицензией, так и небанковские кредитные организации должны соответствовать требованиям ЦБ.

При этом, если банк с базовой лицензией или небанковская кредитная организация получили долю или контроль над иностранной компанией не по своей инициативе — например, из-за взыскания залога, в счет погашения долга, из-за решения иностранного суда или действий третьих лиц, то они будут обязаны в течение 30 дней уведомить ЦБ. В течение шести месяцев с этого момента банк должен сообщить регулятору, в какой срок планирует выйти из актива, а в течение трех лет — закрыть такую сделку. Если речь идет о владении долями или акциями иностранных систем финансовых сообщений, то в этом случае банк с базовой лицензией может сохранить актив, если подтвердит в ЦБ, что соответствует требованиям регулятора.

Какие изменения могут затронуть универсальные банки

Одновременно авторы предлагают изменить и правила инвестирования для банков с универсальной лицензией. Сейчас такие игроки должны получать разрешение ЦБ только на создание или приобретение дочерней иностранной организации и на открытие филиала за рубежом, иные вложения универсальных банков не урегулированы.

Согласно законопроекту, разрешение Банка России потребуется в двух случаях. Первый — когда банк покупает иностранный банк или иностранную страховую организацию и получает над ними контроль. Второй — когда банк покупает любое другое иностранное юрлицо (не банк и не страховщика), если на сделку направляется более 5% капитала кредитной организации либо более 10 млрд руб., когда эта сумма ниже 5% капитала. Открытие филиала за рубежом по-прежнему потребует разрешения ЦБ, а открытие представительства — только уведомления.

Обо всех остальных зарубежных вложениях: покупке акций (долей), установлении контроля, получении статуса основного общества или права косвенного распоряжения акциями — банк должен будет уведомить ЦБ в течение 30 календарных дней. Такой же срок устанавливается для уведомления о выходе из иностранного актива.

ЦБ сможет отказать в выдаче разрешения, в том числе если иностранное юрлицо или место нахождения филиала зарегистрировано в государстве, не выполняющем рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. — РБК). Срок рассмотрения ходатайства банка — 30 рабочих дней, разрешение будет действовать один год.

В случае принятия закон вступит в силу через год после официального опубликования. Разрешения ЦБ на покупку активов или открытие филиалов за рубежом, выданные банкам с универсальной лицензией до этой даты, продолжат действовать.