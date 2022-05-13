ЦБ ввел дополнительные послабления для банков по валюте

Регулятор до конца года не будет применять меры к банкам за несоблюдение лимитов открытых валютных позиций при соблюдении ими некоторых условий

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ЦБ до конца 2022 года вводит послабление по лимитам открытых валютных позиций (ОВП) в долларах и евро. ОВП — это несовпадение активов (требований) и пассивов (обязательств) в иностранной валюте.

Решение принято «в целях снижения регулятивной и надзорной нагрузки» на кредитные организации в условиях санкций.

«Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%)», — говорится в заявлении регулятора.

Не будут применяться меры и за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП — но не более чем на 15 п.п.

Центробанк поясняет, что послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах и евро, «что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены». Регулятор подчеркивает, что банки не должны использовать предоставленную возможность в спекулятивных целях.

27 февраля, после того как ЕС и США ввели санкции против ЦБ, он уже дал банкам временное послабление по обязательности соблюдения размеров ОВП. Тогда регулятор решил до 1 июля не применять меры за несоблюдение лимитов в отношении ОВП «в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях» при условии, что нарушение ограничений произошло в силу внешних обстоятельств. Центробанк предупредил, что будет отслеживать величину ОВП и причины их изменения «в целях обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков, а также финансовой устойчивости кредитных организаций».