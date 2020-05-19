Сбербанк презентовал камеру для распознания лиц школьников в масках

Сбербанк рассчитывает, что камеру, способную определять температуру и распознавать лица в масках, внедрят в школах с 1 сентября. Камеру разработали для учебных заведений, по словам Грефа, ее уже видел глава Минобразования

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сбербанк разработал камеру со встроенным термометром и технологией распознавания лиц в масках. Об этом на пресс-конференции сообщал глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

По словам Грефа, камера разработана специально для школ и других учебных заведений, она уже выпущена на рынок, и Сбербанк показывал ее главе Минобразования Валерию Фалькову. «Я надеюсь, что с 1 сентября во многих школах он [продукт] будет востребован», — заявил глава Сбербанка.

Он также пояснил принцип работы камеры. «Дети могут не останавливаться, сотрудники вузов или сотрудники организаций, в потоке они проходят, и на экране оператора автоматически открывается пропускная система в школы или в вузы, или на предприятия, и определяется температура», — рассказал Греф.

Турникет на входе сработает, если совпадут два параметра: человек в маске распознан и у него нормальная температура, указал глава Сбербанка. Если какой-то из этих параметров будет отклонен, входящего в здание задержит оператор. «Либо это человек, который не имеет допуска, либо это человек с высокой температурой», — пояснил Греф. Если последнее подтвердится, человеку дадут рекомендацию обратиться к врачу, добавил он.