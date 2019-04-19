Следствие попросило поместить банкира Хотина под домашний арест

О задержании стало известно ранее в пятницу. Хотин — мажоритарий банка «Югра», который лишился лицензии почти два года назад

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет направил в Басманный суд ходатайство об избрании для мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Домашний арест просят избрать до 18 июня 2019 года», — уточнила она.

О задержании банкира стало известно ранее в пятницу. Уголовное дело было возбуждено из-за хищения денег в банке «Югра» (7,5 млрд руб.) по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата»).

Расследованием дела занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК. В задержании Хотина участвовали также сотрудники ФСБ и МВД, сообщал утром Следственный комитет.