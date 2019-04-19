СК показал видео с мажоритарием «Югры» Хотиным после задержания

Акционер банка был задержан в пятницу в рамках дела о хищении 7,5 млрд руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Следственный комитет России (СК) показал видеозапись с доставленным в ведомство после задержания мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным.

На опубликованном СК видео видно, как Хотин идет по коридору в сопровождении оперативника в камуфляжной форме и маске, а затем беседует перед кабинетом с неизвестным человеком в штатском. Опубликованные СК видео и фотография Хотина стали первыми полученными из официальных источников.

О задержании Хотина стало известно днем в пятницу. Как рассказали в Следственном комитете, расследуется уголовное дело по статье о присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), Хотин, следует из сообщения, является не единственным человеком, проходящим по делу. Оно касается хищения 7,5 млрд руб. у банка «Югра».

В задержании также участвовали сотрудники ФСБ и МВД.