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Дело Хотина ,  
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СК показал видео с мажоритарием «Югры» Хотиным после задержания
Акционер банка был задержан в пятницу в рамках дела о хищении 7,5 млрд руб.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Следственный комитет России (СК) показал видеозапись с доставленным в ведомство после задержания мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным.

На опубликованном СК видео видно, как Хотин идет по коридору в сопровождении оперативника в камуфляжной форме и маске, а затем беседует перед кабинетом с неизвестным человеком в штатском. Опубликованные СК видео и фотография Хотина стали первыми полученными из официальных источников.

О задержании Хотина стало известно днем в пятницу. Как рассказали в Следственном комитете, расследуется уголовное дело по статье о присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), Хотин, следует из сообщения, является не единственным человеком, проходящим по делу. Оно касается хищения 7,5 млрд руб. у банка «Югра».

В задержании также участвовали сотрудники ФСБ и МВД.

Центробанк отозвал у «Югры» лицензию в июле 2017 года из-за падения нормативов достаточности капитала ниже 2% и сокращения собственных средств банка. Тогда он занимал 30-е место в России по объему активов и 15-е по объему вкладов.

До отзыва лицензии регулятор фиксировал у «Югры» операции с признаками вывода активов, подчеркивали в ЦБ, сообщая об отзыве лицензии. Были признаки и других сомнительных операций. Банк России тогда отмечал, что сообщил об этих случаях Генпрокуратуре и Росфинмониторингу.
Авторы: Андрей Гатинский, Евгений Калюков
Теги: Следственный комитет, «Югра», Алексей Хотин
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