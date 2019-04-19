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Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году
За минувший год доход Эльвиры Набиуллиной составил почти 35 млн руб. Ее заместители Ольга Скоробогатова и Сергей Швецов заработали больше своего начальника. А самый высокий доход — у главы департамента денежно-кредитной политики
Эльвира Набиуллина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина по доходам за 2018 год уступила своим первым заместителям. Это следует из деклараций сотрудников Банка России, опубликованных на сайте ЦБ.

Доход Набиуллиной за минувший год составил 34,7 млн руб., что на 900 тыс. больше, чем годом ранее. Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%). Задекларированное имущество, которым владеют супруги, не изменилось. По-прежнему в их собственности три квартиры, дача, земельный участок, а также автомобиль Jaguar S-Type.

В пресс-службе ВШЭ увеличение доходов ректора РБК объяснили тем, что в 2018 году Кузьминов стал членом советов директоров компаний (в частности, Трубной металлургической компании), в которые ранее не входил.

«Доход [Кузьминова] по основному месту работы в НИУ ВШЭ, а также от научно-педагогической деятельности сохранился в прежних объемах», — пояснил собеседник РБК.

Тройка самых богатых сотрудников ЦБ выглядит следующим образом:

  • Директор департамента денежно-кредитной политики Алексей Заботкин (доход составил 92,9 млн руб.). Он пришел в Центробанк в 2018 году, его доходы за более ранний период не приводятся.
  • Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. Она заработала в 2018 году 83,2 млн руб. (62,2 млн руб. годом ранее).
  • Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. Его доход в минувшем году составил 79,7 млн руб. (88,5 млн руб.).

Фотогалерея 
Самые богатые чиновники и парламентарии 2018 года. Фотогалерея

Ранее были опубликованы декларации других высокопоставленных чиновников России. Так, глава правительства Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,917 млн руб. против 8,57 млн руб. годом ранее. Доход президента России Владимира Путина в 2018 году, согласно его декларации, упал с 18,7 млн руб. до 8,65 млн руб.

Авторы: Мария Бондаренко, Дада Линделл, Антон Фейнберг
Теги: декларации, Центробанк, Эльвира Набиуллина, доходы
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