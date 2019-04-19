Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

За минувший год доход Эльвиры Набиуллиной составил почти 35 млн руб. Ее заместители Ольга Скоробогатова и Сергей Швецов заработали больше своего начальника. А самый высокий доход — у главы департамента денежно-кредитной политики

Эльвира Набиуллина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина по доходам за 2018 год уступила своим первым заместителям. Это следует из деклараций сотрудников Банка России, опубликованных на сайте ЦБ.

Доход Набиуллиной за минувший год составил 34,7 млн руб., что на 900 тыс. больше, чем годом ранее. Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%). Задекларированное имущество, которым владеют супруги, не изменилось. По-прежнему в их собственности три квартиры, дача, земельный участок, а также автомобиль Jaguar S-Type.

В пресс-службе ВШЭ увеличение доходов ректора РБК объяснили тем, что в 2018 году Кузьминов стал членом советов директоров компаний (в частности, Трубной металлургической компании), в которые ранее не входил.

«Доход [Кузьминова] по основному месту работы в НИУ ВШЭ, а также от научно-педагогической деятельности сохранился в прежних объемах», — пояснил собеседник РБК.

Тройка самых богатых сотрудников ЦБ выглядит следующим образом: