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Банк «ФК Открытие» предупредил о возможных двойных списаниях с карт
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Банк «ФК Открытие» предупредил о возможных двойных списаниях с карт
Финансы, 12:05
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Банк «ФК Открытие» предупредил о возможных двойных списаниях с карт
В кол-центре банка рассказали о технических неполадках и пообещали восстановить информацию о денежных средствах на счетах «в ближайшее время»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В «ФК Открытие» по техническим причинам возможны двойные списания по картам. Об этом РБК сообщили в колл-центре банка.

«В ближайшее время информация о денежных средствах на счетах будет восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — гласит сообщение на автоответчике в банке.

В пресс-службе банка РБК сообщили, что «один из банков — участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков», отметив, что «двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой».

«Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка, о чем мы и обязаны их предупредить, — сообщили в «ФК Открытие». — Объем операций незначительный, со своей стороны мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку».

В конце февраля платежные терминалы, установленные в торговых точках Райффайзенбанком, дважды списали деньги с карт совершавших покупки клиентов других банков. «В результате технической ошибки были задвоены некоторые операции, проведенные в терминалах нашего банка по сторонним картам платежной системы Visa», — сообщили РБК в пресс-службе Райффайзенбанка.

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Финансы

ЦБ взял «Открытие» на санацию в августе 2017 года. Регулятор спасает банк по новой схеме — через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). На поддержание ликвидности банка ЦБ направлял 1 трлн руб.

В начале февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2018 году «ФК Открытие» объединится с Бинбанком, санация которого началась в октябре прошлого года. Вся процедура займет 9–12 месяцев, «ФК Открытие» получит сеть Бинбанка и его работающие активы. По итогам объединения бренд Бинбанка перестанет существовать.

История банка «ФК Открытие»

Началом своей истории банк «ФК Открытие» считает 1993 год, когда группой компаний ИСТ был основан Номос-банк, первоначально не имевший к «Открытию» никакого отношения. Именно после объединения с Номос-банком собственного банковского бизнеса финансовой корпорации «Открытие» (на тот момент банк «Открытие») юридически и образовался банк «ФК Открытие».

При этом свое сотрудничество с финансовой корпорацией «Открытие» Номос-банк начал еще до создания объединенного банка. В 2009 году у Номос-банка и финкорпорации был совместный проект по санации банка ВЕФК. В рамках его 50% допэмиссии ВЕФК выкупало АСВ, по 25% — «Открытие» и Номос-банк. Впоследствии Номос-банк вышел из этого проекта, передав свою долю в ВЕФК (на тот момент уже переименованном в банк «Петровский») «Открытию». К этому моменту финансовая корпорация уже занялась санацией Русского банка развития, впоследствии как раз и переименованного в банк «Открытие» (он же и вошел в сделку с Номос-банком).

Позже Русский банк развития, ВЕФК и подконтрольный финкорпорации инвестбанк «Открытие» были объединены в рамках разрабатываемой корпорацией «Открытие» стратегии развития собственного банковского бизнеса. Тогда глава «ФК Открытие» Вадим Беляев говорил, что корпорация рассчитывает, что объединенный банк войдет в топ-30 российских банков, что и произошло.

С того момента в своем нынешнем виде «Открытие» сформировалось в результате интеграции более 10 различных банков, в том числе полученных путем санации. Кроме Русского банка развития, банка «Петровский», финкорпорация санировала также Свердловский губернский банк, банк «ВЕФК-Сибирь» (затем ставший новосибирским филиалом банка «ФК Открытие»). Также «Открытию» достались обязательства и часть инфраструктуры банка «Московский Капитал». Последний санировался Номос-банком.

Одним из крупнейших приобретений «ФК Открытие» стала покупка в 2013 году 79,39% акций банка «Петрокоммерц», сумма сделки составила 15,44 млрд руб., а через год банк «ФК Открытие» выиграл очередной конкурс на санацию — на сей раз банка «Траст». На санацию банка ЦБ выделил 127 млрд руб. кредитов. Позже дыра в «Трасте» выросла, а регулятор обнаружил новые признаки вывода из него активов. Уже в конце 2015 года «ФК Открытие» запросил дополнительные 50 млрд руб. на санацию, однако с получением дополнительного кредита возникли проблемы.

В апреле 2016 года банк «Открытие» приобрел «Рокетбанк» — один из первых виртуальных банков на территории России. В состав группы входит также аналогичный проект под названием «Точка», деятельность которого заключается в предоставлении банковских услуг предпринимателям с помощью интернет-технологий.

Летом этого года СМИ начали сообщать о проблемах «Открытия». В начале июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установило банку рейтинг на уровне BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный», который не позволяет привлекать средства федерального бюджета и НПФ. Согласно данным отчетности банка, в июне отток корпоративных депозитов составил 12%, или 105,8 млрд руб. В июле отток клиентских средств продолжился и составил порядка 360 млрд руб. (примерно 30%).

В последние месяцы «ФК Открытие» и группа «Росгосстрах» готовили крупную сделку по объединению двух структур. По расчетам участников сделки, это позволило бы создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой 50 млн человек.

Контроль в банке «ФК Открытие» принадлежит компании «Открытие Холдинг», ключевым бенефициаром которой является бизнесмен Вадим Беляев с долей 19%. В числе миноритарных собственников, в частности, совлад​ельцы нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и Леонид Федун с долями 9,9 и 9,1% соответственно, ВТБ с долей 9,9%, бывшие акционеры Номос-банка (Александр Несис, Николай Добринов, Игорь Финогенов и др. с меньшими долями) и ряд других лиц.

Авторы: Константин Ткаченко, Георгий Перемитин, Илья Немченко.
Теги: «ФК Открытие» , банковские карты
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