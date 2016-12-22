Банк «ФК Открытие» предупредил о возможных двойных списаниях с карт

В кол-центре банка рассказали о технических неполадках и пообещали восстановить информацию о денежных средствах на счетах «в ближайшее время»

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В «ФК Открытие» по техническим причинам возможны двойные списания по картам. Об этом РБК сообщили в колл-центре банка.

«В ближайшее время информация о денежных средствах на счетах будет восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — гласит сообщение на автоответчике в банке.

В пресс-службе банка РБК сообщили, что «один из банков — участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков», отметив, что «двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой».

«Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка, о чем мы и обязаны их предупредить, — сообщили в «ФК Открытие». — Объем операций незначительный, со своей стороны мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку».

В конце февраля платежные терминалы, установленные в торговых точках Райффайзенбанком, дважды списали деньги с карт совершавших покупки клиентов других банков. «В результате технической ошибки были задвоены некоторые операции, проведенные в терминалах нашего банка по сторонним картам платежной системы Visa», — сообщили РБК в пресс-службе Райффайзенбанка.

ЦБ взял «Открытие» на санацию в августе 2017 года. Регулятор спасает банк по новой схеме — через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). На поддержание ликвидности банка ЦБ направлял 1 трлн руб.



В начале февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2018 году «ФК Открытие» объединится с Бинбанком, санация которого началась в октябре прошлого года. Вся процедура займет 9–12 месяцев, «ФК Открытие» получит сеть Бинбанка и его работающие активы. По итогам объединения бренд Бинбанка перестанет существовать.