FT узнала цену, предложенную UBS за Credit Suisse

Два крупнейших банка Швейцарии, UBS и Credit Suisse, начали переговоры о слиянии. Сделку могут завершить уже к 20 марта, UBS предлагает за другой банк до $1 млрд — при этом рыночная цена Credit Suisse $8 млрд

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Предполагаемая сумма сделки в рамках слияния двух крупнейших швейцарских банков, UBS и Credit Suisse, — до $1 млрд, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В эти выходные две организации ведут переговоры о том, что UBS приобретет проблемный Credit Suisse. Стороны намерены договориться уже к понедельнику, 20 марта.

Предложенная сумма будет значительно меньше рыночной цены Credit Suisse, 17 марта при закрытии торгов она составляла $8 млрд. На данном этапе UBS предлагает 0,25 швейцарского франка за акцию (оплата акциями UBS), акции Credit Suisse на торгах в пятницу стоили 1,86 швейцарского франка. Однако, отмечает газета, указанная сумма не включает дополнительные резервы, которые предоставит Национальный банк Швейцарии (SNB). Условия сделки еще могут измениться, добавляет издание.

Как сообщала FT, переговоры UBS и Credit Suisse организовали Нацбанк и финансовый госрегулятор Finma. По действующим в стране правилам у акционеров UBS должно было быть шесть недель на консультации по поводу слияния банков, однако, говорили источники издания, власти хотят провести сделку экстренно и без их голосования.

Reuters со ссылкой на источник сообщал, что UBS попросил правительство Швейцарии покрыть около $6 млрд расходов для приобретения Credit Suisse. Это средства пойдут на покрытие затрат на закрытие ряда направлений покупаемого банка и возможные судебные издержки. Другой собеседник Reuters предупредил, что при объединении двух организаций могут быть сокращены 10 тыс. сотрудников.

Проблемы у Credit Suisse обострились на фоне банкротства сразу трех американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank. 15 марта акции швейцарской финорганизации подешевели более чем на 20%, это стало крупнейшим падением за всю историю банка, который был основан в 1856 году.

На следующий день Credit Suisse попросил у Нацбанка Швейцарии кредит на сумму 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд). Как пояснил в интервью SFR глава швейцарского подразделения банка Андре Хельфенштайн, эти средства нужны в качестве «превентивной ликвидности» для проведения трансформации Credit Suisse. Хельфенштайн отметил, что прошлый год был тяжелым для организации, она терпела убытки.