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FT узнала об увеличении цены, предложенной UBS за покупку Credit Suisse

FT: UBS в два раза увеличил сумму, которую готов предложить за покупку Credit Suisse
Раньше UBS предлагал за покупку Credit Suisse $1 млрд, теперь — в два раза больше. Переговоры между банками шли два дня, их итоги еще не оглашены
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцарский банк UBS предложил $2 млрд вместо $1 млрд за покупку испытывающего проблемы банка Credit Suisse (CS), пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Прежде покупатель был готов отдать за каждую акцию Credit Suisse по 0,25 швейцарских франка, писала газета, теперь же — по 0,5. При этом на закрытии торгов 17 марта акции банка торговались по 1,86 франка. Общая рыночная стоимость CS оценивалась в $8 млрд. По данным Bloomberg, проблемный банк не устроило первоначальное предложение UBS.

Слияние двух крупнейших швейцарских банков — один из планов властей страны по спасению CS. Второй — полная или частичная национализация банка, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры UBS и CS организовали Национальный банк Швейцарии (SNB) и финансовый госрегулятор Finma. По данным FT, SNB может выделить дополнительные средства на приобретение CS. Кроме того, власти страны готовы нарушить существующие правила, согласно которым акционеры UBS должны получить шесть недель на согласование сделки: ее хотят завершить после двухдневных переговоров уже к вечеру 19 марта, чтобы успеть к открытию торгов на азиатских рынках 20 марта.

Как сообщает Tagblatt, переговоры сторон завершились до 18:30 (20:30 мск) 19 марта.

В марте обанкротились три американских банка — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank. 15 марта акции Credit Suisse показали крупнейшее падение за всю историю банка, который был основан в 1856 году. После этого банк сообщил, что обратится к SNB с просьбой выделить ему кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд) в качестве «превентивной ликвидности», говорил глава швейцарского подразделения банка Андре Хельфенштайн. Он также отмечал, что прошедший год был трудным для CS, организация терпела убытки.

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