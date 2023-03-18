В Швейцарии допустили слияние крупнейших банков Credit Suisse и UBS

FT и Bloomberg: идут переговоры о слиянии крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse и UBS

Руководители UBS и Credit Suisse проведут встречу по поводу сделки на выходных. К объединению их подталкивают Нацбанк и финансовый регулятор Швейцарии на фоне проблем у Credit Suisse

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Швейцарский финансовый холдинг UBS может купить частично или полностью банк Credit Suisse, который столкнулся с серьезным падением акций, пишут The Financial Times (FT) и Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, советы директоров UBS и Credit Suisse проведут встречу на выходных по вопросу объединения. Переговоры организуют Национальный банк Швейцарии (SNB) и финансовый госрегулятор Finma. Один из источников FT назвал это «планом А» в складывающейся ситуации падения доверия к Credit Suisse.

Другой собеседник FT отметил, что банки обсуждают различные варианты и пытаются оценить, каковы нормативные ограничения. UBS также анализирует потенциальные риски от сделки для их бизнеса.

Источник Bloomberg указал, что о решении банков могут объявить уже вечером в воскресенье, однако ситуация может измениться. Ранее собеседники агентства сообщали, что UBS и Credit Suisse выступили против слияния: UBS хотел бы развиваться автономно, а Credit Suisse — попытаться исправить свое положение через кредит от Нацбанка.

Как отмечает газета, рыночная стоимость на данный момент UBS — около $60 млрд, а Credit Suisse — только $8 млрд. 15 марта акции последнего обновили исторический минимум — за один день котировки рухнули более чем на 20%.

На этом фоне Credit Suisse заявил, что намерен занять у Нацбанка Швейцарии около 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд). SNB не исключал, что поддержит финансовую организацию. После этих заявлений акции банка стали отыгрывать падение.

Проблемы у Credit Suisse обострились на фоне банкротства сразу трех американских финансовых организаций — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.