Reuters: UBS попросил госгарантии на $6 млрд для приобретения Credit Suisse

Reuters узнал о просьбе UBS госгарантий для покупки Credit Suisse

Госгарантии покроют расходы на закрытие ряда направлений Credit Suisse и возможные судебные издержки, отмечает агентство

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS AG попросил правительство Швейцарии покрыть около $6 млрд расходов для приобретения Credit Suisse. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Собеседник агентства уточнил, что госгарантии покроют расходы на закрытие ряда направлений Credit Suisse и возможные судебные издержки.

Стороны намерены согласовать вопрос до открытия биржевых торгов в понедельник, 20 марта. Еще один источник Reuters предупредил, что при объединении двух банков могут быть сокращены 10 тыс. сотрудников.

Credit Suisse, UBS и швейцарское правительство отказались от комментариев.

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