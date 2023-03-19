FT узнала о подготовке экстренных мер для слияния Credit Suisse и UBS

Власти Швейцарии хотят завершить сделку до открытия торгов 20 марта, они рассматривают ее как единственный способ «остановить падение доверия» к Credit Suisse

Швейцария готовится использовать экстренные меры для ускорения поглощения банка Credit Suisse финансовым холдингом UBS, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника. По их словам, власти стремятся заключить сделку до открытия торгов в понедельник, 20 марта.

По действующим в стране правилам у акционеров UBS должно было быть шесть недель на консультации по поводу слияния банков, однако, по словам собеседников издания, власти хотят провести сделку без их голосования. Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (Finma), Национальный банк страны, Credit Suisse и UBS не ответили на запросы газеты.

Как отмечает издание, швейцарские регуляторы рассматривают будущую сделку как единственный способ «остановить падение доверия» к Credit Suisse. 18 марта правительство Швейцарии провело экстренное заседание, чтобы обсудить будущее банка, в нем участвовали представители Нацбанка, Finma и банковского сектора.

О том, что UBS может купить Credit Suisse частично или полностью, FT сообщила ранее. Это произошло после серьезного падения акций банка: 15 марта котировки рухнули более чем на 20% на фоне банкротства сразу трех американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.

Позднее Reuters написал, что UBS попросил правительство Швейцарии покрыть около $6 млрд расходов для приобретения Credit Suisse. По данным агентства, при объединении двух банков могут быть сокращены 10 тыс. сотрудников.

FT отмечает, что рыночная капитализация UBS составляет $56,6 млрд, Credit Suisse — $8 млрд.