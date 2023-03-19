FT узнала о подготовке экстренных мер для слияния Credit Suisse и UBS

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Британские ученые выяснили причину смерти 25% ежей Общество, 10:49
Соперник по финалу «Мастерса» назвал Медведева лучшим теннисистом мира Спорт, 10:40
Bloomberg назвал претендента на покупку обанкротившегося SVB Финансы, 10:38
Путин описал действия ВСУ фразой «нормальные люди так не делают Политика, 10:34
«Цена бездействия растет». Что происходит с ESG-инвестициями в 2023 году Pro, 10:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:18
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Назарбаев впервые после операции на сердце появился на публике Политика, 10:11
Что происходит с ценами на услуги стоматологов в России из-за санкций Pro, 10:08
Евросоюз пообещал Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений Политика, 10:04
Самостоятельные инвестиции или доверительное управление: что эффективнее Инвестиции, 10:00
Хуснуллин сообщил Путину о планах сохранить облик центра Мариуполя Политика, 09:51
FT узнала о подготовке экстренных мер для слияния Credit Suisse и UBS Финансы, 09:48
Рынок электрокаров падает. Остается ли у них потенциал для инвестора Pro, 09:46
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

FT узнала о подготовке экстренных мер для слияния Credit Suisse и UBS

FT: Швейцария готовит экстренные меры для поглощения Credit Suisse банком UBS
Власти Швейцарии хотят завершить сделку до открытия торгов 20 марта, они рассматривают ее как единственный способ «остановить падение доверия» к Credit Suisse

Швейцария готовится использовать экстренные меры для ускорения поглощения банка Credit Suisse финансовым холдингом UBS, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника. По их словам, власти стремятся заключить сделку до открытия торгов в понедельник, 20 марта.

По действующим в стране правилам у акционеров UBS должно было быть шесть недель на консультации по поводу слияния банков, однако, по словам собеседников издания, власти хотят провести сделку без их голосования. Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (Finma), Национальный банк страны, Credit Suisse и UBS не ответили на запросы газеты.

Как отмечает издание, швейцарские регуляторы рассматривают будущую сделку как единственный способ «остановить падение доверия» к Credit Suisse. 18 марта правительство Швейцарии провело экстренное заседание, чтобы обсудить будущее банка, в нем участвовали представители Нацбанка, Finma и банковского сектора.

О том, что UBS может купить Credit Suisse частично или полностью, FT сообщила ранее. Это произошло после серьезного падения акций банка: 15 марта котировки рухнули более чем на 20% на фоне банкротства сразу трех американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.

Позднее Reuters написал, что UBS попросил правительство Швейцарии покрыть около $6 млрд расходов для приобретения Credit Suisse. По данным агентства, при объединении двух банков могут быть сокращены 10 тыс. сотрудников.

FT отмечает, что рыночная капитализация UBS составляет $56,6 млрд, Credit Suisse — $8 млрд.

Читайте на РБК Pro
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
В России готовятся лишить релокантов доступа к льготным налоговым режимам
Как вернуть внимание руководителя, если вас игнорируют — 6 способов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швейцария UBS Credit Suisse сделка
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Reuters узнал о просьбе UBS госгарантий для покупки Credit Suisse
Финансы
Reuters узнал о консультациях властей США с Баффеттом по кризису
Финансы
Экономисты на фоне краха SVB предупредили о риске для 186 банков США
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter