ЦБ выпустил более миллиона монет с крокодилом Геной

Фото: cbr.ru

Центральный Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Крокодил Гена» серии «Российская (советская) мультипликация». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Они отлиты как из серебра (номиналом 3 руб.), так и из недрагоценного металла (номиналом 25 руб.), говорится в сообщении банка.

Серебряная монета с двух сторон по окружности имеет выступающий кант. На лицевой стороне расположено изображение герба России и надписи «Российская Федерация», «Банк России» и номинал. На оборотной стороне — надпись «Крокодил Гена» и цветное изображение крокодила Гены и Чебурашки на фоне вокзала, выполненного в технике лазерного матирования.

Монета из недрагоценного металла имеет две вариации — с цветным изображением героев мультфильма и бесцветным. Изображение на оборотной стороне также отличается — крокодил Гена и Чебурашка расположены по центру, а слева от них — железнодорожная касса.