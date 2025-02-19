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ЦБ обяжет крупные банки создать «спецкнопки» для жалоб на мошенников

ЦБ обяжет крупные банки создать «спецкнопки» для жалоб на мошенников
Банки будут обязаны внедрить возможность сообщать о мошенничестве онлайн, рассказала Эльвира Набиуллина. На запрос о мошенничестве из МВД тоже можно будет ответить через банковские приложения
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк обяжет коммерческие банки внедрить возможность сообщать о мошенничестве через специальную кнопку, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент РБК.

«Человек на практике редко бьет во все колокола. Он может обратиться только в банк, может обратиться только в полицию, может и никуда не обращаться, потому что «некогда», «нет смысла», иногда стесняются люди. И так поступает, к сожалению, довольно много пострадавших. По нашему последнему опросу, только треть пострадавших, кто вообще решил куда-то обратиться, пошли и в свой банк, и в полицию. И нам важно, чтобы людей таких было как можно больше. <…> Мошенники не должны чувствовать себя безнаказанными», — сказала Набиуллина.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Что в силах банковской системы? Это максимально, например, упростить подачу заявлений в банк о мошенничестве, сейчас это не такая простая процедура. И для этого мы планируем обязать банки с октября внедрить в свои приложения так называемую «спецкнопку», чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка и они могли прямо в приложении подать заявление о мошеннической операции и там же в режиме онлайн получить нужную справку для обращения в полицию. И наоборот — в том же мобильном приложении человек сможет ответить на запрос банка, является ли операция мошеннической, если такой запрос поступил в Банк России из МВД», — рассказала глава ЦБ.

Это требование «коснется банков, через которые проходит основной поток платежей — это прежде всего крупные, системно значимые банки и кредитные организации, которые значимы на рынке платежных услуг», уточнила Набиуллина.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб., сообщал ЦБ. Это рекордный показатель за все время ведения статистики. Основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 1,2 млрд руб. Показатель 2024 года превышает объем похищенных средств в 2023 году на 74,4% — тогда мошенники украли 15,8 млрд руб. Однако число мошеннических переводов увеличилось не так сильно — только на 2,7%, до 1,2 млн операций. Доля объема мошеннических операций в общем объеме операций по переводу денежных средств в 2024 году составила 0,00066%, годом ранее она была выше — 0,00119%. Рост суммы похищенных средств также объясняется изменением методологии.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
При участии
Антон Фейнберг
Эльвира Набиуллина Банки мошенничество
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