Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

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По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов Центробанка.

В июле ее значение было зафиксировано на уровне 7,51%, а начался 2020 год со ставки по жилищным кредитам 9,01%.

Всего за июль в России было выдано жилищных кредитов на 362 млрд руб., что также стало рекордом. Предыдущий пик был зафиксирован в декабре 2019 года — 345 млрд руб.

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