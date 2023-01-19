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ВЭБ раскрыл доходность пенсионных накоплений «молчунов» в 2022 году

ВЭБ.РФ: доходность инвестирования накоплений «молчунов» в 2022 году составила 9,7%
В 2022 году доходность пенсионных накоплений, которыми управляет ВЭБ, составила 9,7%. За год она выросла в два раза, но инфляция все равно ее опередила
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Доходность инвестирования государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ, ответственной за управление пенсионными накоплениями «молчунов», в 2022 году составила 9,7%, говорится в сообщении ВЭБа. «Молчуны» — это граждане (около 39 млн человек), которые оставили пенсионные накопления в Социальном фонде России (ранее — Пенсионный фонд), а не перевели их в НПФ.

«По итогам 2022 года доходы были обеспечены в основном купонными выплатами по облигациям и поступлениями от размещения денежных средств», — сказал руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении госкорпорации. Доходность была обеспечена «вопреки непростой рыночной конъюнктуре» и обогнала показатели референтных индексов Мосбиржи, подчеркнул он. Доходы в абсолютных цифрах составили 188,8 млрд руб.

Для сравнения: на конец сентября доходность в годовом выражении составила 7%, на конец июня — 6,1%, на конец марта — 4,9%. В 2021 году доходность составила 4,7%.

Таким образом, в 2022 году показатель вырос более чем в два раза. Однако доходность, как и годом ранее, не достигла уровня инфляции (11,9% по итогам 2022 года, 8,4% в 2021 году). ВЭБ подчеркивает, что после заморозки отчислений на накопительную пенсию в 2014 году накопления россиян растут только за счет инвестиционного дохода — за пять и десять лет в ГУК доходность «превышает накопленную инфляцию за аналогичный период». ВЭБ не стремится максимизировать ее, чтобы не повышать риски для накоплений, добавляют в госкорпорации.

По оценке Попова, общий объем активов расширенного портфеля составляет более 2 трлн руб. В 2022 году в облигации было инвестировано порядка 300 млрд руб. Из этой суммы 144 млрд руб. пришлось на инвестиции в ОФЗ, 156 млрд руб. — в корпоративные бонды, уточнил он на брифинге. При этом он добавил, что в 2022 году фонд отчасти был вынужден вернуться к ОФЗ ввиду недостаточного объема размещений качественных корпоративных облигаций.

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ВЭБ пенсии доходность
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