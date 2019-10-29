Медведев установил срок для выработки механизма инвестиций из ФНБ

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития представить предложения о внедрении нового механизма стимулирования частных инвестиций. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Речь идет о софинансировании средств Фонда национального благосостояния на возвратных и платных условиях. Также Медведев установил срок для выработки решений до 2 декабря 2019 года.

В конце сентября первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что по итогам следующего года ликвидная часть ФНБ превысит уровень в 7% ВВП, когда ее можно начать тратить, на 1,5–2 трлн руб. Он предложил 15–20% этих средств, около 300 млрд руб., направить на инвестиционные проекты внутри страны.

Центробанк посчитал такие планы Минфина нецелесообразными и порекомендовал зафиксировать ежегодные суммы инвестиций в абсолютном выражении в рублях. Также регулятор отметил, что размещение 300 млрд руб. фонда в российской экономике будет иметь весьма ограниченное влияние на макроэкономические показатели, в том числе и инфляцию.

Эксперты МГУ, ВШЭ и РАНХиГС посчитали, что необходимо на законодательном уровне установить минимальный неснижаемый объем ликвидной части ФНБ, которого должно хватить на компенсацию прогнозируемого снижения нефтегазовых доходов в течение трех лет.