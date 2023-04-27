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АКРА возобновила оценку финансового стресса после годового перерыва

АКРА: индекс финансового стресса в марте 2022 года достигал 10 из 10 баллов
Рейтинговое агентство АКРА вновь раскрыло оценку уровня финансового стресса в России. Индекс, публикация которого была остановлена на пике кризиса, сейчас находится в низкорисковой зоне. Год назад он был максимальным в истории
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) перезапустило индекс финансового стресса, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. АКРА рассчитывало значение индикатора с 2016 года и раскрывало его в ежедневном режиме, но весной 2022-го остановило публикацию показателя после того, как он подскочил до многолетних максимумов. За время перерыва в методику расчета были внесены восемь изменений, указывает АКРА.

Индикатор, запущенный более шести лет назад, рассчитывается по десятибалльной шкале. Он учитывает динамику и волатильность таких компонентов, как курс рубля, цена на нефть, инфляция, индекс Мосбиржи, доходность гособлигаций и т.д. По состоянию на 25 апреля значение индекса находится на отметке 1,215 пункта. Нынешний уровень «существенно ниже условной границы повышенного стресса (2,5 пункта)», указывается в обзоре АКРА. За первую половину месяца индекс вырос на 0,63 пункта из-за волатильности в инфляции, валютном курсе и нефтяных ценах, с 17 по 24 апреля снизился на 0,12, но 25 апреля вновь вырос на те же 0,12 пункта.

В начале марта 2022 года значение индекса достигало отметки 3,1 пункта, что, согласно методике, свидетельствовало о близости финансового кризиса, писал РБК. Вскоре после этого агентство остановило обновление индикатора «в связи с недоступностью рыночных данных, которые составляют важную часть информационной базы индекса». С конца февраля, после начала военной операции на Украине и заморозки резервов ЦБ, Мосбиржа остановила торги на большинстве рынков.

Теперь АКРА обновило методику оценки. Как говорится в материалах агентства, оно уточнило механизм сглаживания недельных данных по инфляции, изменило подход к расчету цен на нефть (раньше для расчетов брались данные по торгующейся в ежедневном режиме марки Brent, от которой зависела цена на российскую Urals; теперь же, когда дисконт на российскую нефть увеличился, аналитики усредняют их значения), а также заменило волатильность рубля к доллару на максимальную волатильность к одной из трех валют (доллар, евро, юань) и т.д.

При таком подходе уровень финансового стресса прошлой весной оценивается даже выше, чем раньше, следует из перерасчетов АКРА, приведенных в обзоре агентства. Если по старой методике индекс на максимуме достигал примерно 7 пунктов в апреле, то по новой рекорд составлял все 10 пунктов и пришелся на 12 марта. В апреле стресс пошел на спад, но новый всплеск наблюдался 11 августа (3,7 пункта), а также 28 сентября (4,7 пункта), вскоре после начала частичной мобилизации. С начала октября индекс находится ниже критического значения 2,5.

В целом индекс поможет при идентификации финансовых кризисов, построении опережающих индикаторов рецессии, построении показателей экономического или кредитного цикла, а также при прогнозировании решений ЦБ, пишут аналитики АКРА. «Начиная с 2006 года все четыре эпизода падения реального квартального ВВП следовали за ростом финансового стресса и индекса. При этом повышенный финансовый стресс без следовавшего за ним экономического спада за
последние 17 лет не фиксировался. ACRA FSI RU (название индекса. — РБК) может рассчитываться каждый день, а первая статистическая оценка реального ВВП, как правило, появляется только через месяц после конца отчетного квартала», — описывают экономисты возможности для использования индекса финансового стресса.

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