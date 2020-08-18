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Банки попросили не снижать комиссию за прием карт в небольших магазинах

Если ставку эквайринговой комиссии для МСП ограничат 1%, банкам придется снизить кешбэки с покупок в небольших торговых точках и переложить обслуживание платежных терминалов на бизнес, предупредила Ассоциация банков России
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в Минэкономразвития, в котором попросила не понижать комиссию за прием безналичных платежей для предприятий малого и среднего бизнеса до 1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

В письме, в частности, говорится, что в случае ограничения стоимости эквайринга банкам придется переложить затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт на бизнес. Для предприятий, чей ежегодный оборот составляет менее 24 млн руб., потенциальные дополнительные расходы будут на 3–5% выше, чем экономия, полученная за счет снижения ставки за безналичную оплату, пояснила ассоциация.

АБР также предупредила, что кредитные организации не смогут предоставлять клиентам поощрения, в первую очередь — кешбэк за покупки в небольших торговых точках. Из-за этого потребители уйдут в большие торговые сети, а выручка МСП упадет, предупреждают авторы.

Сейчас эквайринг для МСП составляет в среднем 1,5–2,5%, сообщил газете вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, банки зачастую выстраивают программы лояльности, начисляя кешбэки и бонусы за покупки в определенных категориях, таких как продукты питания, в том числе в торговых точках из сегмента МСП. В случае ограничения ставки эквайринга ряд банков может отказаться от стимулирования покупок в небольших магазинах, заявил он.

ЦБ снизил комиссию за прием карт для онлайн-магазинов
Финансы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Центробанке газете заявили, что выступают за взвешенный подход к регулированию комиссий за прием карт. Регулятор считает, что альтернативным инструментом снижения ставок для бизнеса может стать система быстрых платежей. «Уровень тарифов для торговых предприятий в ней составляет не более 0,4–0,7% от суммы операции в зависимости от вида деятельности. Это в 2–2,5 раза ниже, чем среднее значение эквайринговых ставок», — пояснили в ЦБ.

В Минэкономразвития считают, что снижение комиссии поможет сократить издержки и повысить прозрачность финансовых потоков предпринимателей, пишут «Известия». В то же время ведомство отметило, что при снижении комиссии финансовые организации могут искать иные пути возврата утраченной прибыли, например за счет повышения тарифов на другие услуги.

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На прошлой неделе «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил проработать вопрос о снижении комиссии за эквайринг для малых и средних компаний Минфину, Минэкономразвития и ЦБ. По данным газеты, эта мера может вступить в силу после 30 сентября.

В конце марта ЦБ уже временно ограничивал эквайринговую комиссию для интернет-продавцов еды, лекарств и одежды в рамках поддержки экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса. Банковские и платежные ассоциации предупредили главу регулятора Эльвиру Набиуллину и премьер-министра Михаила Мишустина, что это может привести к монополизации эквайринговых услуг,. Они отметили, что магазины не снизят стоимость товаров для потребителей.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ассоциация российских банков, эквайринг, МСП
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