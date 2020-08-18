Банки попросили не снижать комиссию за прием карт в небольших магазинах

Если ставку эквайринговой комиссии для МСП ограничат 1%, банкам придется снизить кешбэки с покупок в небольших торговых точках и переложить обслуживание платежных терминалов на бизнес, предупредила Ассоциация банков России

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в Минэкономразвития, в котором попросила не понижать комиссию за прием безналичных платежей для предприятий малого и среднего бизнеса до 1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

В письме, в частности, говорится, что в случае ограничения стоимости эквайринга банкам придется переложить затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт на бизнес. Для предприятий, чей ежегодный оборот составляет менее 24 млн руб., потенциальные дополнительные расходы будут на 3–5% выше, чем экономия, полученная за счет снижения ставки за безналичную оплату, пояснила ассоциация.

АБР также предупредила, что кредитные организации не смогут предоставлять клиентам поощрения, в первую очередь — кешбэк за покупки в небольших торговых точках. Из-за этого потребители уйдут в большие торговые сети, а выручка МСП упадет, предупреждают авторы.

Сейчас эквайринг для МСП составляет в среднем 1,5–2,5%, сообщил газете вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, банки зачастую выстраивают программы лояльности, начисляя кешбэки и бонусы за покупки в определенных категориях, таких как продукты питания, в том числе в торговых точках из сегмента МСП. В случае ограничения ставки эквайринга ряд банков может отказаться от стимулирования покупок в небольших магазинах, заявил он.