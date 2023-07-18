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СПБ Биржа задумалась об участии в создании криптобиржи в Белоруссии

Источники РБК: СПБ Биржа рассматривает участие в запуске криптобиржи в Белоруссии
СПБ Биржа рассматривает участие в создании криптобиржи в Белоруссии, рассказали источники РБК. В России регулирование криптовалют до сих пор не принято. В Белоруссии же они разрешены, но ряд бирж перестали работать с россиянами
СПБ Биржа SPBE ₽186,3 -1,43% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

СПБ Биржа рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи, рассказали РБК четыре источника на финансовом рынке. По их данным, локацией для проекта выбрана Белоруссия.

В первую очередь это связано с юридическими возможностями (в Белоруссии с 2017 года легализована криптовалюта), отмечает один из источников. «Белоруссия интересна СПБ Бирже, так как там достаточно развита инфраструктура для проведения операций с криптовалютой», — добавляет второй.

Но новая торговая площадка — «не проект СПБ Биржи», знает третий источник, компания не будет акционером криптобиржи. «Вероятно, участие СПБ Биржи может быть выражено в предоставлении своей экспертизы», — отмечает он.

Представитель СПБ Биржи отказался от комментариев.

Как криптовалюты регулируются в Белоруссии

Доступны ли они россиянам

Почему проект криптобиржи не получится запустить в России

Как меняется бизнес СПБ Биржи на фоне санкций

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Как криптовалюты регулируются в Белоруссии

В Белоруссии с 2018 года действует декрет «О развитии цифровой экономики». Документ ввел в правовое поле понятия «майнинг», «токен» и «блокчейн». В стране можно законно владеть криптовалютой, майнить ее и хранить в виртуальных кошельках, допускаются обменные операции одной криптовалюты на другую (сейчас, впрочем, часть операций планируется запретить). Виртуальные деньги также можно приобрести за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги, допускается дарение и завещание криптовалюты. Запрет установлен только на расчеты в криптовалютах, говорит младший юрист GRATA International, Belarus Антон Бенько.

Российские юридические лица могут инвестировать в криптовалюту через специально созданный парк высоких технологий (ПВТ). Если российский инвестор решит создать собственную криптобиржу, ему потребуется соблюсти ряд требований: открыть белорусское юридическое лицо, получить статус резидента ПВТ, создать уставный фонд организации, который должен составлять не менее 2 млн белорусских рублей (около 70 млн российских рублей), перечисляет Бенько. Эти биржи согласовывают внутренние документы с администрацией ПВТ. Получается двухступенчатая структура регулирования: есть государство, которое контролирует ПВТ, и есть ПВТ, который контролирует биржи и обменники, добавляет сооснователь компании Enty.io Артем Толкачев.

Доступны ли операции россиянам

Россияне — физические лица могут работать на белорусских криптобиржах на таких же основаниях, как и белорусские граждане, говорит Бенько. По словам Толкачева, россияне всегда были одной из наиболее многочисленных групп клиентов на белорусских криптобиржах: «В России до сих пор нет регулирования криптовалют, этот рынок остается в серой зоне. Запретов для россиян участвовать в работе белорусского крипторынка нет, разрешений прямых тоже, но они и не нужны».

После начала специальной военной операции России на Украине и ввода санкций белорусские законодатели каких-либо ограничений в отношении российских граждан не вводили. «Однако некоторые криптобиржи в индивидуальном порядке установили запрет на проведение операций для клиентов — резидентов Российской Федерации», — рассказывает Бенько. Биржи приняли такое решение, чтобы не закрывать свой бизнес или не рушить его, добавляет Толкачев: «За этим стоит и гражданская позиция, и наличие у этих бирж бенефициаров и лицензий в рамках Евросоюза, Великобритании, США и т.д.».

Например, первая законная криптобиржа Currency.com весной 2022 года закрыла возможность создания новых аккаунтов для клиентов из России, а затем и вовсе остановила операции для российских резидентов. Биржа работает с 2019 года, ее участниками могли быть в том числе и российские резиденты, а российский рубль был одной из доступных валют для проведения обменных операций.

Почему криптобиржу нельзя создать в России

В России на данный момент нет законодательства, которое бы предусматривало возможность создания криптобирж. В конце 2022 года Госдума занималась разработкой поправок в закон «О цифровых финансовых активах», которые бы позволили создать национальную криптобиржу, писали «Ведомости». В мае 2023 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал «Известиям», что от этой идеи отказались. Вместо этого планируется установить правила учреждения и работы таких инфраструктур.

Банк России в феврале 2022 года разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты в стране. Этот запрет вызвал широкую дискуссию на рынке. Минфин не согласился с этой точкой зрения и также подготовил концепцию, в которой предлагал регулирование криптовалют вместо их полного запрета. В ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о легализации майнинга криптовалют, который также регулирует использование криптовалют в международных расчетах для экспортеров. Но пока документ не принят даже в первом чтении.

Как меняется бизнес СПБ Биржи на фоне санкций

СПБ Биржа специализируется на торгах иностранными ценными бумагами и фондами (ETF), но после блокировки зарубежных ценных бумаг россиян международными депозитариями Euroclear и Clearstream площадка вынужденно приостановила торги частью иностранных активов (такое решение принял ЦБ). По оценке гендиректора СПБ Биржи Романа Горюнова, приостановка затронула порядка 14% бумаг, обращающихся на площадке. С октября 2022 года площадка постепенно стала возвращать заблокированные бумаги на торговые счета благодаря обмену активами с зарубежными инвесторами, рассказывал Горюнов.

Кроме того, с 1 января 2023 года ЦБ запретил неквалифицированным инвесторам покупать бумаги эмитентов из недружественных стран. СПБ Биржа оценила данную инициативу как «чрезмерно жесткую». Горюнов неоднократно отмечал, что подобные ужесточения ведут к сокращению ликвидности на локальном рынке и оттоку инвесторов к зарубежным участникам финансового рынка.

Горюнов заявлял об интересе к рынку цифровых финансовых активов (ЦФА). В декабре 2022 года он рассказывал, что биржа планирует создать экосистему для обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивая объединенный пул ликвидности и подключая к ней различные продукты всех операторов информационных систем и операторов обмена.

В конце июня 2023 года ЦБ внес площадку в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. ОИС поддерживает бесперебойную работу платформ, где торгуются ЦФА, допускает к ней пользователей, взаимодействует с государственными органами. Кроме того, у оператора информационной системы есть возможность обеспечить совершение сделок с ЦФА и проводить расчеты по ним.

Биржа считает странными полную поддержку ЦФА и «тотальное отрицание» криптовалют со стороны Банка России, говорил Горюнов. По его мнению, невозможно точно определить, где кончается одно и начинается другое: «Опыт показывает, что запретить людям ничего нельзя, при том что миллионы россиян уже владеют криптовалютой. Это выталкивает и без того небольшое количество [инвесторов] в иностранные юрисдикции».

Ранее СПБ Биржа уже принимала участие в международных проектах по созданию торговых площадок. В начале июня стартовали торги на бирже ITS на базе международного финансового центра «Астана» в Казахстане, созданной совместно с Freedom Finance и казахстанской некоммерческой организацией Foundation for the Support and Development of International Financial Center. СПБ Биржа предоставила свои технологии и бизнес-модель казахстанскому партнеру, рассказывал РБК Горюнов. Российской площадке в ITS принадлежит доля 10% минус акция. На ней обращаются классические инвестиционные инструменты — акции и депозитарные расписки с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.

Российские брокеры, обслуживающие розничных инвесторов, не имеют доступа к площадке, но если российский гражданин, не включенный в санкционные списки, является клиентом зарубежного брокера, имеющего доступ к ITS, он может торговать на ней.

После запуска площадки в Казахстане Горюнов заявлял о планах по дальнейшему международному развитию СПБ Биржи. В июне 2023 года он презентовал план развития площадки, одним из пунктов этого плана была «экспансия технологий и бизнес-модели СПБ Биржи в дружественные юрисдикции для развития локальных площадок». О каких именно юрисдикциях может идти речь, тогда не уточнялось.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Роман Горюнов Биржа криптовалюты
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