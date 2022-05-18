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Новак заявил о договоренностях с Турцией по приему карт «Мир» в отелях

Москва и Анкара договорились создать условия, чтобы в турецких отелях и гостиницах были банкоматы, принимающие карты «Мир», заявил вице-премьер
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Россия и Турция договорились о создании условий для наличия в турецких отелях терминалов, принимающих карты российской системы «Мир», заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах», — сказал Новак.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства туризма Турции.

Нацбанк Украины попросил принимающие карты «Мир» страны не обслуживать их
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Фото:Антон Белицкий / ТАСС

Оператор карт российской системы «Мир» — Национальная система платежных карт — был создан в 2014 году после санкций на случай отключения карт международных платежных систем.

В марте 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard решили приостановить работу в России. В частности, карты Visa и Mastercard, выпущенные любыми российскими банками, перестали работать за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play. Также карты этих платежных систем, выпущенные за пределами России, перестали работать в стране.

В Mastercard объяснили, что данное решение стало следствием «недавних действий по блокировке нескольких финансовых учреждений в платежной сети Mastercard, как того требуют регулирующие органы во всем мире».

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«Сбер» сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» в SberPay
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Сейчас карты «Мир» принимаются в десяти странах — Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Говоря о Турции, на сайте платежной системы указано, что в этой стране снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank.

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Теги
Татьяна Стекольникова
При участии
Алена Прохоренко
Александр Новак Турция платежная система "Мир" отели банковская карта
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